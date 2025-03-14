https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html

В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене

В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене - РИА Новости, 14.03.2025

В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене

Жителя Керчи, по заданию военной разведки Украины собиравшего сведения об инфраструктурных и военных объектах в Крыму, задержали по подозрению в госизмене,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:45:00+03:00

2025-03-14T08:45:00+03:00

2025-03-14T10:28:00+03:00

керчь

украина

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Жителя Керчи, по заданию военной разведки Украины собиравшего сведения об инфраструктурных и военных объектах в Крыму, задержали по подозрению в госизмене, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", — отметили в ведомстве.Задержанный установил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал и передавал противнику сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация передавалась противнику для использования при нанесении ракетных ударов, сообщили в ведомстве.Среди объектов, сведения о которых собирал задержанный, — Феодосийская нефтебаза, военный аэродром, Крымский мост и другие, свидетельствуют данные допроса, опубликованного ведомством.Задержанный арестован, ведется следствие.

https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

керчь

украина

севастополь

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Задержание жителя Керчи по подозрению в госизмене Житель Керчи задержан по подозрению в госизмене, он собирал сведения о военных и инфраструктуре Крыма, сообщило УФСБ региона. 2025-03-14T08:45 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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керчь, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия