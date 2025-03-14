https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html
В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене
В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене - РИА Новости, 14.03.2025
В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене
Жителя Керчи, по заданию военной разведки Украины собиравшего сведения об инфраструктурных и военных объектах в Крыму, задержали по подозрению в госизмене,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:45:00+03:00
2025-03-14T08:45:00+03:00
2025-03-14T10:28:00+03:00
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Жителя Керчи, по заданию военной разведки Украины собиравшего сведения об инфраструктурных и военных объектах в Крыму, задержали по подозрению в госизмене, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", — отметили в ведомстве.Задержанный установил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал и передавал противнику сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация передавалась противнику для использования при нанесении ракетных ударов, сообщили в ведомстве.Среди объектов, сведения о которых собирал задержанный, — Феодосийская нефтебаза, военный аэродром, Крымский мост и другие, свидетельствуют данные допроса, опубликованного ведомством.Задержанный арестован, ведется следствие.
https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html
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Задержание жителя Керчи по подозрению в госизмене
Житель Керчи задержан по подозрению в госизмене, он собирал сведения о военных и инфраструктуре Крыма, сообщило УФСБ региона.
2025-03-14T08:45
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керчь, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Керчь, Украина, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене