https://ria.ru/20250314/fridman-2005000782.html

СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии

СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии

Предприниматель Михаил Фридман не был исключен из антироссийского санкционного списка ЕС, несмотря на требование Венгрии, при этом из него исключены трое... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:39:00+03:00

2025-03-14T13:39:00+03:00

2025-03-14T13:39:00+03:00

венгрия

россия

михаил фридман

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156316/36/1563163647_0:174:2962:1840_1920x0_80_0_0_3ec0153fd7759a9943373ae6575e6541.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Предприниматель Михаил Фридман не был исключен из антироссийского санкционного списка ЕС, несмотря на требование Венгрии, при этом из него исключены трое умерших людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на евродипломатов. "Послы ЕС согласились обновить антироссийские санкции портив лиц и организаций и исключили из списка трех умерших человек, но оставили в списке российского... Михаила Фридмана, несмотря на давление Венгрии", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на евродипломатов. Ранее газета Financial Times сообщала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч физических лиц из РФ, если из санкционного списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман.

https://ria.ru/20250314/bloomberg-2004944819.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, михаил фридман, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире