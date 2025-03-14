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СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии
СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии - РИА Новости, 14.03.2025
СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии
Предприниматель Михаил Фридман не был исключен из антироссийского санкционного списка ЕС, несмотря на требование Венгрии, при этом из него исключены трое... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:39:00+03:00
2025-03-14T13:39:00+03:00
2025-03-14T13:39:00+03:00
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Предприниматель Михаил Фридман не был исключен из антироссийского санкционного списка ЕС, несмотря на требование Венгрии, при этом из него исключены трое умерших людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на евродипломатов. "Послы ЕС согласились обновить антироссийские санкции портив лиц и организаций и исключили из списка трех умерших человек, но оставили в списке российского... Михаила Фридмана, несмотря на давление Венгрии", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на евродипломатов. Ранее газета Financial Times сообщала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч физических лиц из РФ, если из санкционного списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман.
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венгрия, россия, михаил фридман, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Россия, Михаил Фридман, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии
Reuters: Фридмана не исключили из санкций, несмотря на требование Венгрии