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В Москве пройдет Международный торговый форум

В Москве пройдет Международный торговый форум - РИА Новости, 14.03.2025

В Москве пройдет Международный торговый форум

В Москве 3-4 апреля пройдет Международный торговый форум (МТФ-2025). Делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Ирана и других дружественных стран, представители... РИА Новости, 14.03.2025

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пресс-релизы

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МОСКВА, 14 мар – пресс-служба Международного торгового форума. В Москве 3-4 апреля пройдет Международный торговый форум (МТФ-2025). Делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Ирана и других дружественных стран, представители органов власти и институтов развития, бизнеса, а также отраслевые инвесторы и эксперты ВЭД обсудят международную торговлю и развитие глобального рынка. Организатором форума является Академия международного бизнеса, платформа Digital ВЭД при поддержке Ассоциации "Белый бизнес". Участники форума рассмотрят международную логистику и торговые коридоры, работу с платежными системами и сертификацию, поиск и проверку поставщиков, а также особенности деловой культуры разных стран. "За последние три года глобальная внешнеэкономическая среда претерпела кардинальные изменения, и регулирование ВЭД стало более сложным и стратегически важным. С 2022 года западные санкции привели к перестройке логистики, отказу от традиционных торговых партнеров и активному развитию торговли с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой. Рост товарооборота с Китаем, Индией, ОАЭ и Турцией стал ключевым фактором компенсации западных потерь. Жесткие ограничения на поставки технологий и оборудования привели к развитию параллельного импорта, особенно через Казахстан, Турцию и ОАЭ. Однако такие схемы несут риски вторичных санкций, что требует гибкого подхода в выборе поставщиков и логистики", — комментирует эксперт-практик в области ВЭД, председатель комитета по ВЭД и цифровизации МРО "Деловая Россия", основатель Академии международного бизнеса, DigitalVED, партнер и член аттестационной комиссии РТА и экспертной группы Общественного совета при ФТС России Анна Фомичева. Как дополняет Фомичева, в рамках форума будет уделено внимание всем аспектам ведения внешнеторгового бизнеса. В центре внимания — изменения структуры внешней торговли Китая и ОАЭ, связанные с ростом экспортного потенциала. Так, по данным Минпромторга, за 2024 год товарооборот России со странами Азии и Ближнего Востока вырос на 37%, достигнув 420 миллиардов долларов. При этом экспорт в Китай увеличился на 25% (несырьевые товары — на 40%), торговля с ОАЭ выросла в 2,5 раза, а 67% российских компаний, работающих на экспорт, рассматривают Турцию и Иран в качестве приоритетных направлений. Программа МТФ-2025 В программе МТФ-2025 — пленарное заседание и тематические панельные сессии с участием топ-менеджеров Ozon, Wildberries, Skolkovo, "Яндекс", Re:Store, РАСО, "Сделано в России", "Деловой России" и других компаний, а также таких институтов развития, как Российско-китайская палата, Альянс деловых структур и предпринимателей стран АСЕАН, Ассоциации экспортеров и импортеров. Первый день форума, 3 апреля, откроет пленарное заседание "Международное взаимодействие как главный фактор развития экономики дружественных стран". Участники обсудят перспективы выхода на новые рынки и экспортные возможности, рассмотрят проблемы маркетплейсов, а также поговорят о том, как государство поддерживает российских экспортеров. Второй день форума, 4 апреля, будет посвящен вопросам западного разворота, противостоянию возвращению зарубежных брендов, валютному контролю ВЭД, а также проблеме поиска глобальных партнеров. Сессия "Западный разворот, как компаниям противостоять возвращению брендов, добросовестная конкуренция или торговая война" с участием известных российских медиатехнологов будет посвящена возвращению иностранных брендов и реакции на это со стороны российских и китайских компаний, занявших часть рынка. "Все больше западных компаний и государств рассматривает возможность возобновления торговли в России. При этом условия их возвращения сопряжены с рядом сложных вопросов и требуют анализа рисков. Особенно это касается цифровых экосистем — Wildberries, Ozon, "Яндекса" и "Сбера", — которые принципиально отличаются от западных аналогов. Эти платформы эволюционировали в мультисервисные экосистемы, которые объединили торговлю, цифровые и банковские услуги. Выстраивание партнерств с маркетплейсами станет ключевой задачей для успешной адаптации международных игроков в новых реалиях", — комментирует модератор сессии на МТФ-2025, генеральный директор коммуникационного агентства НЕпросто PR, член рабочей группы Госдумы по детской медиабезопасности, член РАСО Юрий Нестеренко. Участники форума обсудят также взаимодействие российского государства и бизнеса в условиях турбулентности, а также экономический потенциал страны и ее инвестиционную привлекательность. Кроме того, на форуме будет работать выставка, а также зона нетворкинга, где компании смогут обсудить стратегические партнерства, установить деловые контакты и получить консультацию по доступным мерам поддержки. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы