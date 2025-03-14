https://ria.ru/20250314/finlyandiya-2004936326.html
Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению - РИА Новости, 14.03.2025
Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:00:00+03:00
2025-03-14T11:00:00+03:00
2025-03-14T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина."Тордена приговорили к пожизненному заключению", — сказала она.Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024-го по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для россиянина пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Торден отрицает вину.По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение якобы уничтожило 22 солдата ВСУ и ранило четверых. Обвинение также считает, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым "ввело в заблуждение украинских солдат", затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и выпустило по ним ракету, уничтожившую машины.В обвинительном заключении по каждому из пунктов в качестве оснований представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также различные видео, размещенные на видеохостинге YouTube.Как следует из ответа защиты, с которым ознакомилось РИА Новости, Торден стал объектом политического преследования и показания украинских свидетелей были искажены.Киев запрашивал экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023-го не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить россиянина, но сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
https://ria.ru/20240502/torden-1943419039.html
https://ria.ru/20250131/torden-1996692428.html
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финляндия, воислав торден (ян петровский), украина, в мире
Финляндия, Воислав Торден (Ян Петровский), Украина, В мире
Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
В Финляндии россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
«
"Тордена
приговорили к пожизненному заключению", — сказала она.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024-го по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для россиянина пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Торден отрицает вину.
По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение якобы уничтожило 22 солдата ВСУ и ранило четверых. Обвинение также считает, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым "ввело в заблуждение украинских солдат", затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и выпустило по ним ракету, уничтожившую машины.
В обвинительном заключении по каждому из пунктов в качестве оснований представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также различные видео, размещенные на видеохостинге YouTube.
Как следует из ответа защиты, с которым ознакомилось РИА Новости, Торден стал объектом политического преследования и показания украинских свидетелей были искажены.
Киев запрашивал экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии
в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023-го не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить россиянина, но сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.