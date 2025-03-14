В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи
В Московском зоопарке в павильоне "Фауна России" проснулись белогрудые ежи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке в начале марта, что соответствует природным ритмам, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В начале марта в Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи. Они живут в павильоне "Фауна России". Самую крупную ежиху зовут Земляника. Это соответствует природным ритмам. Весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед спячкой ежи — и Земляника в первую очередь — активно ели и специально набирали вес. Жир нужен, чтобы пережить зиму. Ежи заранее готовили места для ночлега, они спят в углублениях, утепленных травой и сухими листьями. Часто белогрудый еж, так же как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же укрытии.
"У белогрудых ежей настоящая зимняя спячка — у них сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается с 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", — добавляется в сообщении.
Уточняется, что после спячки ежи — и даже Земляника — потеряли около 35% массы.
"Сейчас наши ежи готовятся к лету, получают весенний рацион. Важно разогреться, аккуратно предложить организму нужное, но не переборщить. Поэтому мы даем сытные и разнообразные корма, внимательно наблюдая за состоянием ежей", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки
20 декабря 2024, 07:49