https://ria.ru/20250314/ezh-2005010304.html

В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи - РИА Новости, 14.03.2025

В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке в начале марта, что соответствует природным ритмам, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 14.03.2025

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2025-03-14T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке в начале марта, что соответствует природным ритмам, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "В начале марта в Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи. Они живут в павильоне "Фауна России". Самую крупную ежиху зовут Земляника. Это соответствует природным ритмам. Весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле", — говорится в сообщении.Отмечается, что перед спячкой ежи — и Земляника в первую очередь — активно ели и специально набирали вес. Жир нужен, чтобы пережить зиму. Ежи заранее готовили места для ночлега, они спят в углублениях, утепленных травой и сухими листьями. Часто белогрудый еж, так же как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же укрытии."У белогрудых ежей настоящая зимняя спячка — у них сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается с 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту", — добавляется в сообщении. Уточняется, что после спячки ежи — и даже Земляника — потеряли около 35% массы. "Сейчас наши ежи готовятся к лету, получают весенний рацион. Важно разогреться, аккуратно предложить организму нужное, но не переборщить. Поэтому мы даем сытные и разнообразные корма, внимательно наблюдая за состоянием ежей", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250314/pakistan-2005005649.html

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Белогрудые ежи в Московском зоопарке Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке в начале марта 2025-03-14T14:06 true PT0M32S

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