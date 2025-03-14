https://ria.ru/20250314/evropa-2004901269.html

Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США

Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США - РИА Новости, 14.03.2025

Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США

Европа делает недостаточно для защиты детей во всем мире от секс-торговли и педофилов, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-гендир организации по... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:54:00+03:00

2025-03-14T03:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Европа делает недостаточно для защиты детей во всем мире от секс-торговли и педофилов, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-гендир организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad. "Мы не делаем этого (не защищаем детей от сексуальных преступников - ред.) по всему миру, и Европа не выполняет свою работу. Нам нужно это исправить. Нам нужно говорить, нам нужно общаться. Потому что самое важное богатство в мире - это дети, и если мы не можем защитить их, то мы просто кучка безумцев", - сказал Баллард. Он отметил, что европейские страны должны принять нечто подобное американскому "закону Меган", согласно которому осужденные за преступления в половой сфере жители США вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.

https://ria.ru/20250314/torgovlya-lyudmi-2004900760.html

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в мире, европа, сша