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Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США
Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США - РИА Новости, 14.03.2025
Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США
Европа делает недостаточно для защиты детей во всем мире от секс-торговли и педофилов, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-гендир организации по... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Европа делает недостаточно для защиты детей во всем мире от секс-торговли и педофилов, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-гендир организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad. "Мы не делаем этого (не защищаем детей от сексуальных преступников - ред.) по всему миру, и Европа не выполняет свою работу. Нам нужно это исправить. Нам нужно говорить, нам нужно общаться. Потому что самое важное богатство в мире - это дети, и если мы не можем защитить их, то мы просто кучка безумцев", - сказал Баллард. Он отметил, что европейские страны должны принять нечто подобное американскому "закону Меган", согласно которому осужденные за преступления в половой сфере жители США вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.
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в мире, европа, сша
Европа делает недостаточно для защиты детей от секс-торговли, заявили в США
Экс-глава OUR Баллард: Европа делает недостаточно для защиты детей от педофилов