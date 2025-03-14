https://ria.ru/20250314/estonija-2005086656.html

Эстония ввела санкции против министра спорта России

Эстония ввела санкции против министра спорта России - РИА Новости, 14.03.2025

Эстония ввела санкции против министра спорта России

Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:32:00+03:00

2025-03-14T18:32:00+03:00

2025-03-14T18:32:00+03:00

экономика

россия

михаил дегтярев

вячеслав кантор

алишер усманов

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек. "Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.

https://ria.ru/20250314/afp-2005024265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил дегтярев, вячеслав кантор, алишер усманов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире