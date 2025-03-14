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Эстония ввела санкции против министра спорта России - РИА Новости, 14.03.2025
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18:32 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/estonija-2005086656.html
Эстония ввела санкции против министра спорта России
Эстония ввела санкции против министра спорта России - РИА Новости, 14.03.2025
Эстония ввела санкции против министра спорта России
Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:32:00+03:00
2025-03-14T18:32:00+03:00
экономика
россия
михаил дегтярев
вячеслав кантор
алишер усманов
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек. "Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
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экономика, россия, михаил дегтярев, вячеслав кантор, алишер усманов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Михаил Дегтярев, Вячеслав Кантор, Алишер Усманов, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Эстония ввела санкции против министра спорта России

Таллин ввёл санкции против главы минспорта РФ Дегтярева

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна.
В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.
"Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR.
Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
ЕС исключил четырех россиян из санкционных списков
Вчера, 14:46
 
ЭкономикаРоссияМихаил ДегтяревВячеслав КанторАлишер УсмановЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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