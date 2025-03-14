ЕС принял к сведению встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе
Аль-Ануни: ЕС остается открытым к контактам по иранской ядерной программе
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Евросоюз принял к сведению трехстороннюю встречу России, Ирана и Китая по иранской ядерной программе, остается открытым к контактам по этому вопросу, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
"Мы приняли к сведению трехстороннюю встречу между Китаем, Ираном и Россией, которые являются участниками сделки по иранскому ядерному досье… Нет никаких действенных альтернатив дипломатическому урегулированию. Со своей стороны ЕС оставляет открытыми каналы связи для дипломатического урегулирования", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
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Он добавил, что контакты с Ираном уже осуществляются.
Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
ЕС заявляет, что продолжает играть роль координатора Совместного всеобъемлющего плана действий, однако каких-либо конкретных действий на этом направлении со стороны Брюсселя не наблюдается в последние месяцы. -0-