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ЕС принял к сведению встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе - РИА Новости, 14.03.2025
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15:08 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/es-2005028907.html
ЕС принял к сведению встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе
ЕС принял к сведению встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе - РИА Новости, 14.03.2025
ЕС принял к сведению встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе
Евросоюз принял к сведению трехстороннюю встречу России, Ирана и Китая по иранской ядерной программе, остается открытым к контактам по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:08:00+03:00
2025-03-14T15:08:00+03:00
в мире
иран
китай
россия
ван и (политик)
сергей рябков
казем гариб-абади
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Евросоюз принял к сведению трехстороннюю встречу России, Ирана и Китая по иранской ядерной программе, остается открытым к контактам по этому вопросу, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. "Мы приняли к сведению трехстороннюю встречу между Китаем, Ираном и Россией, которые являются участниками сделки по иранскому ядерному досье… Нет никаких действенных альтернатив дипломатическому урегулированию. Со своей стороны ЕС оставляет открытыми каналы связи для дипломатического урегулирования", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Он добавил, что контакты с Ираном уже осуществляются. Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. ЕС заявляет, что продолжает играть роль координатора Совместного всеобъемлющего плана действий, однако каких-либо конкретных действий на этом направлении со стороны Брюсселя не наблюдается в последние месяцы. -0-
https://ria.ru/20250129/sdelka-1996205693.html
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в мире, иран, китай, россия, ван и (политик), сергей рябков, казем гариб-абади, евросоюз
В мире, Иран, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Рябков, Казем Гариб-Абади, Евросоюз
ЕС принял к сведению встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе

Аль-Ануни: ЕС остается открытым к контактам по иранской ядерной программе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Евросоюз принял к сведению трехстороннюю встречу России, Ирана и Китая по иранской ядерной программе, остается открытым к контактам по этому вопросу, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
"Мы приняли к сведению трехстороннюю встречу между Китаем, Ираном и Россией, которые являются участниками сделки по иранскому ядерному досье… Нет никаких действенных альтернатив дипломатическому урегулированию. Со своей стороны ЕС оставляет открытыми каналы связи для дипломатического урегулирования", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
29 января, 20:48
Он добавил, что контакты с Ираном уже осуществляются.
Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
ЕС заявляет, что продолжает играть роль координатора Совместного всеобъемлющего плана действий, однако каких-либо конкретных действий на этом направлении со стороны Брюсселя не наблюдается в последние месяцы. -0-
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции
Вчера, 09:22
 
В миреИранКитайРоссияВан И (политик)Сергей РябковКазем Гариб-АбадиЕвросоюз
 
 
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