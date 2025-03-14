https://ria.ru/20250314/es-2005018719.html

У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией

У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией - РИА Новости, 14.03.2025

У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией

У ЕС нет информации от американских партнеров по итогам переговоров по Украине в Москве, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:25:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. У ЕС нет информации от американских партнеров по итогам переговоров по Украине в Москве, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. "У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться", - сказала она, отвечая на вопрос о том, делились ли американские партнеры с Брюсселем какими-либо деталями по итогам переговоров. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20250314/rossija-2004984320.html

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в мире, россия, украина, брюссель, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия