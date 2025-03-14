https://ria.ru/20250314/es-2005018719.html
У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией
У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией - РИА Новости, 14.03.2025
У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией
У ЕС нет информации от американских партнеров по итогам переговоров по Украине в Москве, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:25:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. У ЕС нет информации от американских партнеров по итогам переговоров по Украине в Москве, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. "У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться", - сказала она, отвечая на вопрос о том, делились ли американские партнеры с Брюсселем какими-либо деталями по итогам переговоров. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004984320.html
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в мире, россия, украина, брюссель, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
У ЕС нет информации от США по итогам переговоров с Россией
Хиппер: у ЕС нет информации от США по итогам переговоров по Украине в Москве