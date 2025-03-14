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Источник: ЕС утвердил продление персональных санкций против России - РИА Новости, 14.03.2025
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13:36 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/es-2004999121.html
Источник: ЕС утвердил продление персональных санкций против России
Источник: ЕС утвердил продление персональных санкций против России - РИА Новости, 14.03.2025
Источник: ЕС утвердил продление персональных санкций против России
Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:36:00+03:00
2025-03-14T13:36:00+03:00
россия
украина
венгрия
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе. "Да, процедура была запущена и уже успешно завершена", - сказал собеседник агентства. Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно было состояться до 15 марта. Ранее СМИ писали, что Венгрия добивается исключения из санкционных списков против России восьми фигурантов, а также настаивает на оказании давления на Киев в возобновлении транзита газа. Информация о том, был ли кто-то из фигурантов исключен из санкционных списков, появится после публикации решения о продлении в официальном журнале ЕС. При этом ситуации, когда Венгрия блокировала санкционные решения, возникали и прежде, но Брюсселю всегда удавалось в итоге добиться согласования продления ограничительных мер. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html
https://ria.ru/20250314/bloomberg-2004944819.html
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россия, украина, венгрия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Источник: ЕС утвердил продление персональных санкций против России

ЕС утвердил продление персональных санкций против России на полгода

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.
"Да, процедура была запущена и уже успешно завершена", - сказал собеседник агентства.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции
Вчера, 09:22
Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно было состояться до 15 марта.
Ранее СМИ писали, что Венгрия добивается исключения из санкционных списков против России восьми фигурантов, а также настаивает на оказании давления на Киев в возобновлении транзита газа. Информация о том, был ли кто-то из фигурантов исключен из санкционных списков, появится после публикации решения о продлении в официальном журнале ЕС.
При этом ситуации, когда Венгрия блокировала санкционные решения, возникали и прежде, но Брюсселю всегда удавалось в итоге добиться согласования продления ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
10 марта, 10:42
После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США тайно усилили санкции против России, сообщили СМИ
Вчера, 11:43
 
РоссияУкраинаВенгрияВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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