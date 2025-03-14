https://ria.ru/20250314/es-2004945328.html

В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT

В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT - РИА Новости, 14.03.2025

В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT

Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:45:00+03:00

2025-03-14T11:45:00+03:00

2025-03-14T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ, сообщает британская газета Financial Times. Издание Euractiv со ссылкой на дипломатов ранее сообщало, что Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ. Речь идет о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС. "Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры (в соответствии со - ред.) статьей 7 (Договора о ЕС - ред.), крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага", - говорится в публикации издания. Как утверждает Financial Times, вероятность лишения Венгрии права голоса во многом возрастет в том случае, если Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против России. Ранее Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам РФ и США по Украине. В европарламенте далеко не в первый раз требуют лишения права голоса Венгрии. В прошлом году издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. Кроме того, в 2018 году глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер запустил процесс против Венгрии о лишении ее права голоса, поскольку ранее партия Орбана Фидес помешала главе ЕНП стать председателем Еврокомиссии.

https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html

https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html

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