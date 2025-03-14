Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/es-2004945328.html
В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT
В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT - РИА Новости, 14.03.2025
В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT
Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:45:00+03:00
2025-03-14T11:45:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
петер сийярто
манфред вебер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ, сообщает британская газета Financial Times. Издание Euractiv со ссылкой на дипломатов ранее сообщало, что Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ. Речь идет о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС. "Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры (в соответствии со - ред.) статьей 7 (Договора о ЕС - ред.), крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага", - говорится в публикации издания. Как утверждает Financial Times, вероятность лишения Венгрии права голоса во многом возрастет в том случае, если Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против России. Ранее Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам РФ и США по Украине. В европарламенте далеко не в первый раз требуют лишения права голоса Венгрии. В прошлом году издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. Кроме того, в 2018 году глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер запустил процесс против Венгрии о лишении ее права голоса, поскольку ранее партия Орбана Фидес помешала главе ЕНП стать председателем Еврокомиссии.
https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html
https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, петер сийярто, манфред вебер, евросоюз, европарламент, politico, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Манфред Вебер, Евросоюз, Европарламент, Politico, Санкции в отношении России
В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT

FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за позиции по санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ, сообщает британская газета Financial Times.
Издание Euractiv со ссылкой на дипломатов ранее сообщало, что Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ. Речь идет о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций
24 января, 10:31
"Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры (в соответствии со - ред.) статьей 7 (Договора о ЕС - ред.), крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага", - говорится в публикации издания.
Как утверждает Financial Times, вероятность лишения Венгрии права голоса во многом возрастет в том случае, если Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против России.
Ранее Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан
Вчера, 11:09
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам РФ и США по Украине.
В европарламенте далеко не в первый раз требуют лишения права голоса Венгрии. В прошлом году издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. Кроме того, в 2018 году глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер запустил процесс против Венгрии о лишении ее права голоса, поскольку ранее партия Орбана Фидес помешала главе ЕНП стать председателем Еврокомиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
10 марта, 10:42
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоМанфред ВеберЕвросоюзЕвропарламентPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала