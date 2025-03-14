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ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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10:25 14.03.2025 (обновлено: 12:54 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/es-2004930079.html
ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине
ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине - РИА Новости, 14.03.2025
ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине
Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:25:00+03:00
2025-03-14T12:54:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
петер сийярто
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине, сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. "ЕС предложил создать (свой. — Прим. ред.) фонд на основе добровольного участия &lt;...&gt; для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, включая два миллиона снарядов, чтобы избежать вето со стороны Венгрии", — указано в материале со ссылкой на документ. Согласно Euractiv, из документа следует, что лидерам ЕС в первую очередь предстоит договориться о выделении пяти миллиардов евро на закупку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Другими приоритетными направлениями станут системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, обслуживание военного оборудования и "нелетальная поддержка". В список также оказался включен "вклад государств-членов в гарантии безопасности для Украины" без приведения каких-либо подробностей. При этом, как отмечается, каждая страна будет участвовать в деятельности фонда в соответствии со своим "экономическим весом". Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта. При этом Венгрия, единственная из стран — членов ЕС, не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, так как, по его мнению, сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Киева со стороны сообщества.
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html
https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
https://ria.ru/20250307/vengriya-2003523973.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине

Euractiv: ЕС предложил создать фонд помощи Украине для обхода вето Венгрии

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине, сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
«
"ЕС предложил создать (свой. — Прим. ред.) фонд на основе добровольного участия <...> для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, включая два миллиона снарядов, чтобы избежать вето со стороны Венгрии", — указано в материале со ссылкой на документ.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
10 марта, 10:42
Согласно Euractiv, из документа следует, что лидерам ЕС в первую очередь предстоит договориться о выделении пяти миллиардов евро на закупку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Другими приоритетными направлениями станут системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, обслуживание военного оборудования и "нелетальная поддержка". В список также оказался включен "вклад государств-членов в гарантии безопасности для Украины" без приведения каких-либо подробностей.
При этом, как отмечается, каждая страна будет участвовать в деятельности фонда в соответствии со своим "экономическим весом".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
19 февраля, 13:36
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта.
При этом Венгрия, единственная из стран — членов ЕС, не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, так как, по его мнению, сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Киева со стороны сообщества.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан
7 марта, 02:23
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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