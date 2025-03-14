https://ria.ru/20250314/es-2004930079.html

ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине

ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине - РИА Новости, 14.03.2025

ЕС предложил создать фонд для военной помощи Украине

Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето РИА Новости, 14.03.2025

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине, сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. "ЕС предложил создать (свой. — Прим. ред.) фонд на основе добровольного участия <...> для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, включая два миллиона снарядов, чтобы избежать вето со стороны Венгрии", — указано в материале со ссылкой на документ. Согласно Euractiv, из документа следует, что лидерам ЕС в первую очередь предстоит договориться о выделении пяти миллиардов евро на закупку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Другими приоритетными направлениями станут системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, обслуживание военного оборудования и "нелетальная поддержка". В список также оказался включен "вклад государств-членов в гарантии безопасности для Украины" без приведения каких-либо подробностей. При этом, как отмечается, каждая страна будет участвовать в деятельности фонда в соответствии со своим "экономическим весом". Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам России и США по урегулированию конфликта. При этом Венгрия, единственная из стран — членов ЕС, не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, так как, по его мнению, сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Киева со стороны сообщества.

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

https://ria.ru/20250307/vengriya-2003523973.html

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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз, нато