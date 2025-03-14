ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ
Euractiv: ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи из-за Starlink
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink, пишет издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны.
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"ЕС должен финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил", - пишет издание, ссылаясь на проект документа. В нем отмечается, что речь идет об услугах, "которые могут быть предоставлены коммерческими поставщиками из ЕС".
Как отмечает Euractiv, правительства и институты ЕС обратились к четырем европейским компаниям спутниковой связи с целью изучения альтернатив Starlink для Украины.
Кроме того, в документе, на который ссылается издание, отмечается, что Украина должна быть частично связана с космической программой ЕС. Помимо этого ЕС также намерен сотрудничать с Украиной в вопросах защиты космических объектов от кибератак.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.