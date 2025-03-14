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ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025
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10:19 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/es-2004928826.html
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:19:00+03:00
2025-03-14T10:19:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
илон маск
радослав сикорский
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink, пишет издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны. Американский предприниматель Илон Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "ЕС должен финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил", - пишет издание, ссылаясь на проект документа. В нем отмечается, что речь идет об услугах, "которые могут быть предоставлены коммерческими поставщиками из ЕС". Как отмечает Euractiv, правительства и институты ЕС обратились к четырем европейским компаниям спутниковой связи с целью изучения альтернатив Starlink для Украины. Кроме того, в документе, на который ссылается издание, отмечается, что Украина должна быть частично связана с космической программой ЕС. Помимо этого ЕС также намерен сотрудничать с Украиной в вопросах защиты космических объектов от кибератак. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250311/peskov-2004257992.html
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004255968.html
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в мире, украина, россия, сша, илон маск, радослав сикорский, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, spacex
В мире, Украина, Россия, США, Илон Маск, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, SpaceX
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ

Euractiv: ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи из-за Starlink

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink, пишет издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны.
Американский предприниматель Илон Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине.
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"ЕС должен финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил", - пишет издание, ссылаясь на проект документа. В нем отмечается, что речь идет об услугах, "которые могут быть предоставлены коммерческими поставщиками из ЕС".
Как отмечает Euractiv, правительства и институты ЕС обратились к четырем европейским компаниям спутниковой связи с целью изучения альтернатив Starlink для Украины.
Кроме того, в документе, на который ссылается издание, отмечается, что Украина должна быть частично связана с космической программой ЕС. Помимо этого ЕС также намерен сотрудничать с Украиной в вопросах защиты космических объектов от кибератак.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАИлон МаскРадослав СикорскийСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы УкраиныSpaceX
 
 
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