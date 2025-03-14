https://ria.ru/20250314/es-2004928826.html

ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ

ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025

ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, пишут СМИ

ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:19:00+03:00

2025-03-14T10:19:00+03:00

2025-03-14T10:19:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

илон маск

радослав сикорский

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink, пишет издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны. Американский предприниматель Илон Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "ЕС должен финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил", - пишет издание, ссылаясь на проект документа. В нем отмечается, что речь идет об услугах, "которые могут быть предоставлены коммерческими поставщиками из ЕС". Как отмечает Euractiv, правительства и институты ЕС обратились к четырем европейским компаниям спутниковой связи с целью изучения альтернатив Starlink для Украины. Кроме того, в документе, на который ссылается издание, отмечается, что Украина должна быть частично связана с космической программой ЕС. Помимо этого ЕС также намерен сотрудничать с Украиной в вопросах защиты космических объектов от кибератак. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250311/peskov-2004257992.html

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004255968.html

https://ria.ru/20250313/duda-2004668079.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, илон маск, радослав сикорский, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, spacex