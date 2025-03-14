https://ria.ru/20250314/duterte-2005053563.html

Дутерте участвует в первом слушании в МУС по видеосвязи

Дутерте участвует в первом слушании в МУС по видеосвязи - РИА Новости, 14.03.2025

Дутерте участвует в первом слушании в МУС по видеосвязи

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте не явился лично на первое слушание в Международный уголовный суд (МУС), суд разрешил ему участвовать по видеосвязи,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:08:00+03:00

2025-03-14T17:08:00+03:00

2025-03-14T17:08:00+03:00

в мире

филиппины

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родриго дутерте

международный уголовный суд

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ГААГА, 14 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте не явился лично на первое слушание в Международный уголовный суд (МУС), суд разрешил ему участвовать по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дутерте должен был в пятницу предстать перед судом, однако из-за того, что экс-президент преодолел длинный путь, ему разрешили участвовать в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. В ходе слушания по первой явке судьи проверят личность подозреваемого и определят язык, на котором он сможет следить за ходом разбирательства. Суд, как ожидается, проинформирует Дутерте о предъявленных ему обвинениях и его правах в соответствии с Римским статутом МУС - основополагающий документом суда. Дутерте был доставлен с Филиппин в Нидерланды 12 марта по ордеру МУС и взят под стражу. Позднее суд проинформировал, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге. Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками". Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.

https://ria.ru/20250314/duterot-2005037886.html

https://ria.ru/20250311/duterte-2004220630.html

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Наталья Макарова

в мире, филиппины, гаага, нидерланды, родриго дутерте, международный уголовный суд, интерпол