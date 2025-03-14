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На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин - РИА Новости, 14.03.2025
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23:06 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/dtp-2005131499.html
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин - РИА Новости, 14.03.2025
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин
Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:06:00+03:00
2025-03-14T23:06:00+03:00
происшествия
авто
новгородская область
гибдд мвд рф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что в пятницу в 21.37 на 413 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе произошло массовое ДТП. "Произошло несколько дорожных аварий с участием 11 автомобилей - грузовых и легковых. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html
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происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись 11 машин, в том числе грузовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь в автомобильном потоке
Скорая помощь в автомобильном потоке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону.
Уточняется, что в пятницу в 21.37 на 413 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе произошло массовое ДТП.
«
"Произошло несколько дорожных аварий с участием 11 автомобилей - грузовых и легковых. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим.
На месте ДТП в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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2 марта, 10:55
 
ПроисшествияАвтоНовгородская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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