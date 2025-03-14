https://ria.ru/20250314/dtp-2005131499.html

На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин

На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин - РИА Новости, 14.03.2025

На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин

Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:06:00+03:00

2025-03-14T23:06:00+03:00

2025-03-14T23:06:00+03:00

происшествия

авто

новгородская область

гибдд мвд рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что в пятницу в 21.37 на 413 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе произошло массовое ДТП. "Произошло несколько дорожных аварий с участием 11 автомобилей - грузовых и легковых. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф