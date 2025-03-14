https://ria.ru/20250314/dtp-2005131499.html
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин - РИА Новости, 14.03.2025
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин
Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:06:00+03:00
2025-03-14T23:06:00+03:00
2025-03-14T23:06:00+03:00
происшествия
авто
новгородская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292595_0:78:3183:1868_1920x0_80_0_0_824485be44c90a2278cb3c7e0be2bcea.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Более 10 машин, в том числе грузовых, столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что в пятницу в 21.37 на 413 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе произошло массовое ДТП. "Произошло несколько дорожных аварий с участием 11 автомобилей - грузовых и легковых. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292595_295:0:2888:1945_1920x0_80_0_0_25fa7e1a80acb863efa07ea63bcae7d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ
На трассе в Новгородской области столкнулись более десяти машин
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись 11 машин, в том числе грузовых