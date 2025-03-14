https://ria.ru/20250314/dorozhka-2005058516.html

Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи

Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи - РИА Новости, 14.03.2025

Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи

Приехавшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио во время встречи расстелили короткую красную дорожку, намекнув на враждебный прием на саммите глав МИД G7,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:21:00+03:00

2025-03-14T17:21:00+03:00

2025-03-14T17:21:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Приехавшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио во время встречи расстелили короткую красную дорожку, намекнув на враждебный прием на саммите глав МИД G7, пишет The Mirror US.Как видно на фото, очень короткая красная дорожка перед трапом самолета, с которого сходит Рубио, даже не закрывает лужу, перед которой она постелена."Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе, на что намекает небольшая красная дорожка, расстеленная по его прибытии", — говорится в публикации.Как отмечает издание, подобный жест можно расценить как намек на нынешнюю напряженность между двумя странами.В канадской провинции Квебек 12 — 14 марта проходит саммит глав МИД стран "Большой семерки".Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м американским штатом.В начале марта США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады.Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.

https://ria.ru/20250312/kanada-2004365701.html

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канада

сша

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в мире, канада, марко рубио, g7, дональд трамп, джастин трюдо, сша