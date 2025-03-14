Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/dorozhka-2005058516.html
Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи
Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи - РИА Новости, 14.03.2025
Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи
Приехавшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио во время встречи расстелили короткую красную дорожку, намекнув на враждебный прием на саммите глав МИД G7,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:21:00+03:00
2025-03-14T17:21:00+03:00
в мире
канада
марко рубио
g7
дональд трамп
джастин трюдо
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005043711_0:0:5993:3729_1920x0_80_0_0_8d773f65b66c8e6c4646733e49edbd4c.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Приехавшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио во время встречи расстелили короткую красную дорожку, намекнув на враждебный прием на саммите глав МИД G7, пишет The Mirror US.Как видно на фото, очень короткая красная дорожка перед трапом самолета, с которого сходит Рубио, даже не закрывает лужу, перед которой она постелена."Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе, на что намекает небольшая красная дорожка, расстеленная по его прибытии", — говорится в публикации.Как отмечает издание, подобный жест можно расценить как намек на нынешнюю напряженность между двумя странами.В канадской провинции Квебек 12 — 14 марта проходит саммит глав МИД стран "Большой семерки".Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м американским штатом.В начале марта США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады.Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.
https://ria.ru/20250312/kanada-2004365701.html
https://ria.ru/20250314/kanada-2005038795.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005042978_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_d99a082dd4ad1d7945c5d26c7b0c81d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, марко рубио, g7, дональд трамп, джастин трюдо, сша
В мире, Канада, Марко Рубио, G7, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, США
Госсекретарю США расстелили в Канаде короткую красную дорожку у лужи

В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили короткую красную дорожку у лужи

© AP Photo / Saul LoebГосударственный секретарь США Марко Рубио после прибытия в международный аэропорт имени Жана Лесажа в Квебеке
Государственный секретарь США Марко Рубио после прибытия в международный аэропорт имени Жана Лесажа в Квебеке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Государственный секретарь США Марко Рубио после прибытия в международный аэропорт имени Жана Лесажа в Квебеке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Приехавшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио во время встречи расстелили короткую красную дорожку, намекнув на враждебный прием на саммите глав МИД G7, пишет The Mirror US.
Как видно на фото, очень короткая красная дорожка перед трапом самолета, с которого сходит Рубио, даже не закрывает лужу, перед которой она постелена.
"Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе, на что намекает небольшая красная дорожка, расстеленная по его прибытии", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Канада обречена: Трамп знает, что делает
12 марта, 08:00
Как отмечает издание, подобный жест можно расценить как намек на нынешнюю напряженность между двумя странами.
В канадской провинции Квебек 12 — 14 марта проходит саммит глав МИД стран "Большой семерки".
Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м американским штатом.
В начале марта США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.
Президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Независимость Канады не повод для шуток, заявила глава МИД страны
Вчера, 16:05
 
В миреКанадаМарко РубиоG7Дональд ТрампДжастин ТрюдоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала