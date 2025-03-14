https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html

"Высокоточные комплексы" штатно оснащают БМП и БМД допзащитой

"Высокоточные комплексы" штатно оснащают БМП и БМД допзащитой - РИА Новости, 14.03.2025

"Высокоточные комплексы" штатно оснащают БМП и БМД допзащитой

"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") оснащают для заказчика средствами дополнительной защиты все боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, БМП-2М "Бережок",... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:08:00+03:00

2025-03-14T03:08:00+03:00

2025-03-14T03:08:00+03:00

безопасность

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бмп-2

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") оснащают для заказчика средствами дополнительной защиты все боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, БМП-2М "Бережок", БМП-1АМ "Басурманин" и десантные БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка-М", сообщили РИА Новости в холдинге. "Все боевые машины пехоты БМП-3, БМП-1АМ "Басурманин" и десантные БМД-4М и БТР-МДМ оснащаются средствами дополнительной защиты, зарекомендовавшими себя в реальных боевых условиях, включая комплекты защиты верхней полусферы или "антидроновые мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать, противокумулятивные решетки и броневые экраны. Кроме того, каждая БМП-3 и БМП-1АМ "Басурманин" оборудована средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в холдинге. В "Высокоточных комплексах" отметили, что отремонтированные боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-2М "Бережок" также поставляются в войска с комплектом допзащиты, комплектом защиты верхней полусферы и устройствами постановки радиопомех. Кроме того, в холдинге сообщили, что каждое изделие отгружается с комплектами средств снижения заметности - так называемыми "накидками", или "одеялами" из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.

https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html

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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3, бмп-2, бмп-2м