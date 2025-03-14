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В Донецке почтили память жертв удара "Точкой-У" по центру города

В Донецке почтили память жертв удара "Точкой-У" по центру города - РИА Новости, 14.03.2025

В Донецке почтили память жертв удара "Точкой-У" по центру города

В Донецке почтили память жертв украинского ракетного удара "Точкой-У" по центру города, сообщил журналистам министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:08:00+03:00

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2025-03-14T12:10:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В Донецке почтили память жертв украинского ракетного удара "Точкой-У" по центру города, сообщил журналистам министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. "Каждый житель Донецка помнит те события, которые произошли 3 года назад именно на этом месте. 22 погибших, еще 33 человека было ранено, среди них были дети. Это варварский обстрел "Точкой-У" по центру города. Всколыхнуло тогда весь город и от взрыва, и от новостей, которые начали приходить, потому что эта площадка полностью была усеяна телами раненых, телами погибших… Молодые жители республики сегодня приходят для того, чтобы возложить цветы. Нельзя забывать о тех жертвах, о тех безвинно убиенных, которые погибли в результате украинской агрессии", - сказал Макаров. В рамках памятной акции также была открыта выставка со снимками, сделанными в тот день. Волонтеры рассказывают историю каждой фотографии и подробности трагедии 14 марта. "ВСУ выпустили "Точку-У" по городу. Проблема в том, что она была начинена кассетными боеприпасами. Они рассыпались как раз по этой улице… Люди стояли в очереди, чтобы поменять гривны. И один из кадров, который я сделал, как раз тело женщины, оно было полностью усыпано украинскими купюрами. Люди хотели просто свою пенсию, которую они получали на Украине, поменять здесь на рубли", - поделился воспоминаниями очевидец тех событий, фотокорреспондент Денис Григорюк. Четырнадцатого марта 2022 года украинские военные применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" и выпустили баллистическую ракету с кассетной боеголовкой в час-пик по центру Донецка. Результатом атаки стала гибель 22 мирных жителей и ранение еще 33 гражданских. Большая часть погибших была у отделения банка, где сегодня установлена мемориальная табличка.

https://ria.ru/20250227/maslenitsa-2001982937.html

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В Донецке почтили память жертв украинского удара "Точкой-У" по центру города В Донецке почтили память жертв украинского удара "Точкой-У" по центру города.. В результате ракетной атаки ВСУ три года назад погибли 22 человека, еще 33 были ранены. 2025-03-14T12:08 true PT1M57S

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, кирилл макаров, вооруженные силы украины