https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

ФСБ опубликовала документы о зверствах латвийских карателей из СС в ВОВ

ФСБ опубликовала документы о зверствах латвийских карателей из СС в ВОВ - РИА Новости, 14.03.2025

ФСБ опубликовала документы о зверствах латвийских карателей из СС в ВОВ

Федеральная службы безопасности России опубликовала архивные документы о массовых зверствах, совершенных латвийскими карателями из СС, служившими Адольфу... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T00:10:00+03:00

2025-03-14T00:10:00+03:00

2025-03-14T06:09:00+03:00

рига

латвия

германия

адольф гитлер

генрих гиммлер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федеральная службы безопасности России опубликовала архивные документы о массовых зверствах, совершенных латвийскими карателями из СС, служившими Адольфу Гитлеру в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно 16 марта в Латвии отмечается "День памяти латышских легионеров". "Организаторы празднования этого дня опустили в его названии существенную деталь: речь идет о легионерах из дивизий войск СС, которые не стесняются выходить на свой парад с наградами гитлеровской Германии. Даже дату празднования латышские неонацисты выбрали по аналогии с официальным праздником германских нацистов – "Днем памяти павших героев". Таким образом, у сегодняшних неонацистов и нацистов XX века один и тот же пантеон "героев", признанных виновными в преступлениях против человечества", — отметили в ФСБ. Убийцы в форме ССПосле оккупации Латвийской ССР войсками гитлеровской Германии местные коллаборационисты с охотой пошли на службу к немецким нацистам и приняли активное участие в "решении еврейского вопроса" — то есть в массовых убийствах евреев, сопряженных с грабежами, издевательствами и откровенным садизмом по отношению к жертвам. Коллаборационистские формирования, созданные гитлеровскими оккупационными властями в Латвии, отметились беспримерной жестокостью по отношению к мирному населению на территории Белоруссии, России и Польши. Первым подразделением латышских карателей-добровольцев стала "команда Арайса", начавшая свой путь с погрома рижских синагог. Командир подразделения Виктор Арайс за заслуги перед оккупантами в 1942 году получил звание штурмбанфюрера СС. Его подчиненные в общей сложности убили не менее 30 тысяч мирных жителей. В числе латышских карательных подразделений были так называемые "полицейские батальоны" – военизированные подразделения, сформированные германским военным командованием на территории оккупированной Латвии из местной вспомогательной полиции, бывших "айзсаргов", добровольцев и мобилизованных. Каждый батальон включал в себя примерно от 500 до 800 человек. Германское командование активно использовало латышские полицейские батальоны в охране еврейских гетто и концлагерей, а также в карательных операциях против мирного населения и партизан. Участники полицейских батальонов послужили основой для формирования гитлеровцами Латышского добровольческого легиона СС, затем 15-й и 19-й латышских добровольческих (впоследствии – 15-й и 19-й ваффен-гренадерских) дивизий СС. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. К настоящему времени установлены многочисленные преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. "Поголовно всех убивали"Сейчас опубликованы фотокопии документов советской военной контрразведки "Смерш" 1944-1945 годов, описывавших преступные деяния латышских карателей. В числе этих материалов — специальное сообщение начальника управления "Смерша" 3-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанта Михаила Белкина командующему фронтом генералу армии Ивану Масленникову от 10 марта 1945 года "по законченному следственному делу на группу карателей отряда майора германской армии Арайса при "СД". Как сообщал Белкин, в январе-феврале 1945-го "смершевцы" арестовали группу членов этого отряда. По данным советского следствия, "в результате трехлетнего проведения в жизнь карательной политики фашизма, немецкие захватчики и их пособники из числа антисоветски настроенных элементов только в районе гор. Рига истребили свыше 300 тысяч советских людей". В сообщении приводились факты преступлений, совершенных конкретными лицами. В частности, обвиняемый Мирвальд Лавиньш с июля по декабрь 1941 года "систематически вместе с другими карателями производил расстрел еврейского населения, в том числе женщин, детей и стариков, в Бикернекском лесу гор. Рига, а также выезжал специально для расстрелов в гор. Либаву, м. Талси и на с т. Царниково. С его участием было расстреляно свыше 10 тысяч человек". Александр Ванагс "после оккупации немцами гор. Рига в июле 1941 года в момент формирования карательного отряда Арайса при СД добровольно поступил в него и принимал непосредственное участие в злодеяниях, творимых немецкими захватчиками над советскими гражданами". "Как установлено следствием в Бикернекском лесу гор. Рига, где Лавиньш и Ванагс совместно с другими карателями производили массовые расстрелы, истреблено 46 500 советских граждан", — говорилось в документе. Харитон Локманис добровольно поступил на службу в полицейский батальон, в составе которого нес охранную службу, а в мае 1942 года перешел на службу в карательный отряд Арайса, нес охранную службу Саласпилского концентрационного лагеря и еврейского гетто в имении Юмправа. "В результате невыносимых условий и массовых расстрелов, чинимых администрацией и охраной лагеря, за период немецкой оккупации там было истреблено 101 100 советских граждан", — отмечалось в сообщении. Среди опубликованных сейчас материалов — протокол допроса военнослужащего 19-й ваффен-дивизии СС Арнольда Залитиса 4 декабря 1944 года. По словам Залитиса, в конце ноября 1941 года он добровольно пошел служить гитлеровцам. Далее Залитис рассказал ряд подробностей о кровавом пути карателей под командованием Арайса. В частности, осенью 1941 года две роты отряда Арайса выезжала в окрестности деревни Насва в Псковской области и Невель Пинского района Белоруссии, где "производили массовые расстрелы мирного населения, сжигали целые населенные пункты, а население – мужчин, женщин и детей — поголовно всех убивали". Также Залитису было известно, что осенью 1942 года 1-я рота отряда Арайса "выезжала в карательную экспедицию на территорию БССР в район города Минска и в Польшу". "Во время карательной экспедиции было полностью уничтожено население нескольких еврейских гетто в городах БССР", — говорил Залитис. По его словам, в сентябре-октябре 1943-го 1-я, 2-я и 5-я роты отряда Арайса, возглавляемые лично им, "прошли карательной экспедицией" от латвийского поселка Штяуне до белорусской деревни Невель. "На своем пути полностью уничтожали население — расстреливали, грабили, а населенные пункты сжигали, порою вместе с жителями, подозревая их в связи с партизанами".

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html

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рига, латвия, германия, адольф гитлер, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)