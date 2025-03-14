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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
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16:19 14.03.2025 (обновлено: 16:21 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве
Оба участника конфликта со стрельбой возле детсада в новой Москве доставлены в отдел полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:19:00+03:00
2025-03-14T16:21:00+03:00
москва
происшествия
тинао
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оба участника конфликта со стрельбой возле детсада в новой Москве доставлены в отдел полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.Полицейские, получив информацию о стрельбе в районе детского сада, незамедлительно прибыли на место и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя – уроженца Норильска."Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Полицейскими УВД ТИНАО г. Москвы оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", - написала Волк в Telegram-канале.Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет, заключила Волк.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html
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москва, происшествия, тинао, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Москва, Происшествия, ТиНАО, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве

Участники конфликта со стрельбой у детсада в Москве доставлены в полицию

© Фото очевидцаСитуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото очевидца
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оба участника конфликта со стрельбой возле детсада в новой Москве доставлены в отдел полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полицейские, получив информацию о стрельбе в районе детского сада, незамедлительно прибыли на место и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя – уроженца Норильска.
"Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Полицейскими УВД ТИНАО г. Москвы оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", - написала Волк в Telegram-канале.
Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет, заключила Волк.
Детский сад в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно
Вчера, 16:04
 
МоскваПроисшествияТиНАОИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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