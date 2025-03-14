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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве - РИА Новости, 14.03.2025

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве

Оба участника конфликта со стрельбой возле детсада в новой Москве доставлены в отдел полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:19:00+03:00

2025-03-14T16:19:00+03:00

2025-03-14T16:21:00+03:00

москва

происшествия

тинао

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оба участника конфликта со стрельбой возле детсада в новой Москве доставлены в отдел полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.Полицейские, получив информацию о стрельбе в районе детского сада, незамедлительно прибыли на место и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя – уроженца Норильска."Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Полицейскими УВД ТИНАО г. Москвы оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", - написала Волк в Telegram-канале.Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет, заключила Волк.

https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html

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москва, происшествия, тинао, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)