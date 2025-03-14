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Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно - РИА Новости, 14.03.2025
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16:04 14.03.2025 (обновлено: 17:14 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно - РИА Новости, 14.03.2025
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно
Частный детский сад в новой Москве, около которого произошел конфликт со стрельбой, работает штатно, в здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:04:00+03:00
2025-03-14T17:14:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Частный детский сад в новой Москве, около которого произошел конфликт со стрельбой, работает штатно, в здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в учреждении.Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве, двое мужчин доставлены в полицию."Все прекрасно, все работает, у нас ничего не произошло… Говорят на улице выстрел слышали… На улице это было, не у нас, не в детском саду", - рассказала представитель учреждения.На вопрос агентства, слышала ли она звуки, похожие на выстрел, собеседница ответила утвердительно, уточнив, что выстрел был один. При этом лично происшествие она не видела.
https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html
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происшествия, новая москва, москва
Происшествия, Новая Москва, Москва
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно

Внутри детсада в Новой Москве, у которого произошла стрельба, никто не пострадал

© Фото : прокуратура МосквыДетский сад в Новой Москве, где произошла стрельба
Детский сад в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : прокуратура Москвы
Детский сад в Новой Москве, где произошла стрельба
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Частный детский сад в новой Москве, около которого произошел конфликт со стрельбой, работает штатно, в здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в учреждении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве, двое мужчин доставлены в полицию.
«
"Все прекрасно, все работает, у нас ничего не произошло… Говорят на улице выстрел слышали… На улице это было, не у нас, не в детском саду", - рассказала представитель учреждения.
На вопрос агентства, слышала ли она звуки, похожие на выстрел, собеседница ответила утвердительно, уточнив, что выстрел был один. При этом лично происшествие она не видела.
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