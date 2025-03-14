https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html

Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно

Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно - РИА Новости, 14.03.2025

Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно

Частный детский сад в новой Москве, около которого произошел конфликт со стрельбой, работает штатно, в здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:04:00+03:00

2025-03-14T16:04:00+03:00

2025-03-14T17:14:00+03:00

происшествия

новая москва

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Частный детский сад в новой Москве, около которого произошел конфликт со стрельбой, работает штатно, в здании никто не пострадал, сообщили РИА Новости в учреждении.Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что конфликт со стрельбой произошел у детского сада в новой Москве, двое мужчин доставлены в полицию."Все прекрасно, все работает, у нас ничего не произошло… Говорят на улице выстрел слышали… На улице это было, не у нас, не в детском саду", - рассказала представитель учреждения.На вопрос агентства, слышала ли она звуки, похожие на выстрел, собеседница ответила утвердительно, уточнив, что выстрел был один. При этом лично происшествие она не видела.

https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html

новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая москва, москва