https://ria.ru/20250314/denver-2004901680.html

СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер

СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер

Самолет загорелся в аэропорту американского Дэнвера, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Самолет загорелся в аэропорту американского Дэнвера, сообщает телеканал Fox News. По данным телеканала, пассажиров эвакуировали по крылу самолета. О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. Пользователи соцсетей публикуют видео с дымящимся у посадочных ворот самолетом.Международный аэропорт Денвера со своей стороны заявил, что все пассажиры рейса были эвакуированы, никто не пострадал.

https://ria.ru/20241229/kanada-1991968967.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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