https://ria.ru/20250314/denver-2004901680.html
СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер
СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер - РИА Новости, 14.03.2025
СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер
Самолет загорелся в аэропорту американского Дэнвера, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Самолет загорелся в аэропорту американского Дэнвера, сообщает телеканал Fox News. По данным телеканала, пассажиров эвакуировали по крылу самолета. О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. Пользователи соцсетей публикуют видео с дымящимся у посадочных ворот самолетом.Международный аэропорт Денвера со своей стороны заявил, что все пассажиры рейса были эвакуированы, никто не пострадал.
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в мире, денвер
СМИ: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер
Fox News: в аэропорту Денвера загорелся пассажирский лайнер