https://ria.ru/20250314/delo-2005125535.html

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже - РИА Новости, 14.03.2025

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже

Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:58:00+03:00

2025-03-14T21:58:00+03:00

2025-03-14T22:00:00+03:00

происшествия

суджа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Установлено, что 14 марта 2025 года в городе Судже Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ произвели обстрел местного краеведческого музея."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения, объект культурного наследия полностью разрушен."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавили в СК России.

https://ria.ru/20250312/putin-2004631165.html

суджа

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, суджа, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, курская область