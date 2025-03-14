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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже - РИА Новости, 14.03.2025
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21:58 14.03.2025 (обновлено: 22:00 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/delo-2005125535.html
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже - РИА Новости, 14.03.2025
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже
Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:58:00+03:00
2025-03-14T22:00:00+03:00
происшествия
суджа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Установлено, что 14 марта 2025 года в городе Судже Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ произвели обстрел местного краеведческого музея."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения, объект культурного наследия полностью разрушен."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавили в СК России.
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суджа
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происшествия, суджа, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Суджа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже

СК: заведено дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже Курской области

© СоцсетиРазрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео
Разрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Соцсети
Разрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Установлено, что 14 марта 2025 года в городе Судже Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ произвели обстрел местного краеведческого музея.
«
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения, объект культурного наследия полностью разрушен.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавили в СК России.
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ПроисшествияСуджаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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