https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы

Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы

Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:37:00+03:00

2025-03-14T18:37:00+03:00

2025-03-14T18:44:00+03:00

аналитика

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

мюнхенская конференция по безопасности

вашингтон (штат)

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Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует вчерашнее заявление Владимира Путина по-своему. Поэтому, вероятно, нужно кое-что прояснить. Благо стараниями Дональда Трампа мы теперь в курсе содержания вчерашнего разговора его посланника Уиткоффа с российским лидером.Пресловутое "да, но" открывает новую стадию в конфликте — у нынешнего противостояния появляется третий фронт: непосредственно к войне и экономике добавляется еще и дипломатия.Пространство для маневра существенно расширяется — теперь придется работать и с Соединенными Штатами, причем работать много, а впоследствии — и с Украиной. И этот фронт, пусть и менее кровопролитный в буквальном смысле, по важности едва ли уступает двум другим.Более того, судя по всему, пока работа развивается продуктивно. Судите сами: вчерашнее "есть нюанс" — это в переводе с дипломатического на русский трактуется следующим образом: никакого "мира без аннексий и контрибуций" мы подписывать не собираемся, нужно учитывать реалии на земле, их президент перечислил сам:Он также добавил, что отдельная проблема — возможность продолжения мобилизации и поставок вооружений Украине, которые непонятно как контролировать.Если бы мнение украинцев в Вашингтоне учитывалось, то вчерашние вопли Зеленского о том, что Россия отказалась от перемирия, были бы услышаны. Но вышло немного иначе.Сегодня Трамп написал буквально следующее: "Дорогие украинцы, у вас, вообще-то, тысячи солдат в окружении, их там уничтожат, а это будет катастрофа, которой мир не видывал с 1945-го".Этот момент президент России накануне отметил отдельно: "Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? <…> Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массовые преступления против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?"Приняв пас от Путина, Трамп "настоятельно просил" своего российского коллегу пощадить их.Если кто-то из этой группировки ВСУ выживет, даже попав в плен после соответствующего приказа от командования, США получат возможность позиционировать их как спасенных лично американским президентом.И это станет еще одним рычагом для давления Вашингтона на Киев: "Ваши люди останутся в живых благодаря нам, но есть условия".Главная проблема для Белого дома и Киева сейчас в том, что счет идет на часы и каждая потраченная впустую минута — это жизни украинских солдат.Ах да, Россию "настоятельная просьба" Трампа ни к чему не обязывает. Это лишь доступная опция, которая теперь есть у Кремля.

https://ria.ru/20250314/putin-2005053368.html

https://ria.ru/20250314/kiev--2005038067.html

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https://ria.ru/20250314/nato-2005030664.html

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005006749.html

https://ria.ru/20250314/peskov-2004982113.html

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аналитика, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, вашингтон (штат), сша