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Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы - РИА Новости, 14.03.2025
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18:37 14.03.2025 (обновлено: 18:44 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:37:00+03:00
2025-03-14T18:44:00+03:00
аналитика
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
вашингтон (штат)
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Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует вчерашнее заявление Владимира Путина по-своему. Поэтому, вероятно, нужно кое-что прояснить. Благо стараниями Дональда Трампа мы теперь в курсе содержания вчерашнего разговора его посланника Уиткоффа с российским лидером.Пресловутое "да, но" открывает новую стадию в конфликте — у нынешнего противостояния появляется третий фронт: непосредственно к войне и экономике добавляется еще и дипломатия.Пространство для маневра существенно расширяется — теперь придется работать и с Соединенными Штатами, причем работать много, а впоследствии — и с Украиной. И этот фронт, пусть и менее кровопролитный в буквальном смысле, по важности едва ли уступает двум другим.Более того, судя по всему, пока работа развивается продуктивно. Судите сами: вчерашнее "есть нюанс" — это в переводе с дипломатического на русский трактуется следующим образом: никакого "мира без аннексий и контрибуций" мы подписывать не собираемся, нужно учитывать реалии на земле, их президент перечислил сам:Он также добавил, что отдельная проблема — возможность продолжения мобилизации и поставок вооружений Украине, которые непонятно как контролировать.Если бы мнение украинцев в Вашингтоне учитывалось, то вчерашние вопли Зеленского о том, что Россия отказалась от перемирия, были бы услышаны. Но вышло немного иначе.Сегодня Трамп написал буквально следующее: "Дорогие украинцы, у вас, вообще-то, тысячи солдат в окружении, их там уничтожат, а это будет катастрофа, которой мир не видывал с 1945-го".Этот момент президент России накануне отметил отдельно: "Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? &lt;…&gt; Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массовые преступления против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?"Приняв пас от Путина, Трамп "настоятельно просил" своего российского коллегу пощадить их.Если кто-то из этой группировки ВСУ выживет, даже попав в плен после соответствующего приказа от командования, США получат возможность позиционировать их как спасенных лично американским президентом.И это станет еще одним рычагом для давления Вашингтона на Киев: "Ваши люди останутся в живых благодаря нам, но есть условия".Главная проблема для Белого дома и Киева сейчас в том, что счет идет на часы и каждая потраченная впустую минута — это жизни украинских солдат.Ах да, Россию "настоятельная просьба" Трампа ни к чему не обязывает. Это лишь доступная опция, которая теперь есть у Кремля.
https://ria.ru/20250314/putin-2005053368.html
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Давид Нармания
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аналитика, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, вашингтон (штат), сша
Аналитика, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Вашингтон (штат), США

Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует вчерашнее заявление Владимира Путина по-своему. Поэтому, вероятно, нужно кое-что прояснить. Благо стараниями Дональда Трампа мы теперь в курсе содержания вчерашнего разговора его посланника Уиткоффа с российским лидером.
Пресловутое "да, но" открывает новую стадию в конфликте — у нынешнего противостояния появляется третий фронт: непосредственно к войне и экономике добавляется еще и дипломатия.
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Все его ходы". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 17:07
Пространство для маневра существенно расширяется — теперь придется работать и с Соединенными Штатами, причем работать много, а впоследствии — и с Украиной. И этот фронт, пусть и менее кровопролитный в буквальном смысле, по важности едва ли уступает двум другим.
Более того, судя по всему, пока работа развивается продуктивно. Судите сами: вчерашнее "есть нюанс" — это в переводе с дипломатического на русский трактуется следующим образом: никакого "мира без аннексий и контрибуций" мы подписывать не собираемся, нужно учитывать реалии на земле, их президент перечислил сам:
  • ВСУ изолированы в Курской области, управление этими частями утрачено, поэтому если речь идет о перемирии, нужно отдельно обсуждать вопрос их вывода;
  • российские войска наступают по всему фронту.
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия
Вчера, 16:02
Он также добавил, что отдельная проблема — возможность продолжения мобилизации и поставок вооружений Украине, которые непонятно как контролировать.
Если бы мнение украинцев в Вашингтоне учитывалось, то вчерашние вопли Зеленского о том, что Россия отказалась от перемирия, были бы услышаны. Но вышло немного иначе.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Страны G7 сделали заявление о прекращении огня на Украине
Вчера, 15:36
Сегодня Трамп написал буквально следующее: "Дорогие украинцы, у вас, вообще-то, тысячи солдат в окружении, их там уничтожат, а это будет катастрофа, которой мир не видывал с 1945-го".
Этот момент президент России накануне отметил отдельно: "Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? <…> Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массовые преступления против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?"
Приняв пас от Путина, Трамп "настоятельно просил" своего российского коллегу пощадить их.
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НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине, заявил Рютте
Вчера, 15:20
Если кто-то из этой группировки ВСУ выживет, даже попав в плен после соответствующего приказа от командования, США получат возможность позиционировать их как спасенных лично американским президентом.
И это станет еще одним рычагом для давления Вашингтона на Киев: "Ваши люди останутся в живых благодаря нам, но есть условия".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии
Вчера, 13:53
Главная проблема для Белого дома и Киева сейчас в том, что счет идет на часы и каждая потраченная впустую минута — это жизни украинских солдат.
Ах да, Россию "настоятельная просьба" Трампа ни к чему не обязывает. Это лишь доступная опция, которая теперь есть у Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Вчера, 12:45
 
АналитикаРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиВашингтон (штат)США
 
 
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