https://ria.ru/20250314/chinovnik-2005052415.html
Рязанский чиновник извинился за ситуацию с жилищным сертификатом
Рязанский чиновник извинился за ситуацию с жилищным сертификатом - РИА Новости, 14.03.2025
Рязанский чиновник извинился за ситуацию с жилищным сертификатом
Глава администрации Скопинского района Рязанской области Михаил Ромодин извинился перед многодетной семьей Искандаровых за "нездоровую реакцию" части населения... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:03:00+03:00
2025-03-14T17:03:00+03:00
2025-03-14T17:03:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава администрации Скопинского района Рязанской области Михаил Ромодин извинился перед многодетной семьей Искандаровых за "нездоровую реакцию" части населения на вручение им свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья. Ранее Ромодин сообщил, что вручил многодетной семье Искандаровых денежный сертификат на приобретение жилья. С 2006 года в Скопинском районе действует программа "Обеспечение жильем молодых семей". За прошедшее время ее возможностями воспользовались более 60 супружеских пар. По данным информационного центра СК России, в СМИ появилась информация о несогласии общественности с предоставлением администрацией Скопинского района жилищного сертификата на крупную сумму семье мигрантов из Узбекистана. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможных нарушениях. "Тема вручения семье Искандаровых свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья вызвала у определенной части нашего населения совершенно нездоровую реакцию", - сказал глава администрации района на видео в своем Telegram-канале. Ромодин подчеркнул, что записал видео, в первую очередь, для того, чтобы принести извинения супругам Искандаровым за сложившуюся ситуацию и происходящее в информационном поле. "Они ничем не заслужили такого отношения. Это абсолютно положительная семья. Глава семьи родился и вырос в Скопинском районе. Работает водителем. Его супруга работает медсестрой в нашем ММЦ (межрайонный медицинский центр – ред.), сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Вместе они воспитывают трех замечательных несовершеннолетних детей", - добавил глава администрации.
https://ria.ru/20250312/sertifikaty-2004576754.html
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общество, скопинский район, россия, рязанская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Скопинский район, Россия, Рязанская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Рязанский чиновник извинился за ситуацию с жилищным сертификатом
Рязанский чиновник Ромодин извинился за ситуацию с жилищным сертификатом
РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава администрации Скопинского района Рязанской области Михаил Ромодин извинился перед многодетной семьей Искандаровых за "нездоровую реакцию" части населения на вручение им свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья.
Ранее Ромодин сообщил, что вручил многодетной семье Искандаровых денежный сертификат на приобретение жилья. С 2006 года в Скопинском районе
действует программа "Обеспечение жильем молодых семей". За прошедшее время ее возможностями воспользовались более 60 супружеских пар.
По данным информационного центра СК России
, в СМИ появилась информация о несогласии общественности с предоставлением администрацией Скопинского района жилищного сертификата на крупную сумму семье мигрантов из Узбекистана
. Глава СК России Александр Бастрыкин
поручил провести проверку информации о возможных нарушениях.
"Тема вручения семье Искандаровых свидетельства на получение социальной выплаты для покупки жилья вызвала у определенной части нашего населения совершенно нездоровую реакцию", - сказал глава администрации района на видео в своем Telegram-канале.
Ромодин подчеркнул, что записал видео, в первую очередь, для того, чтобы принести извинения супругам Искандаровым за сложившуюся ситуацию и происходящее в информационном поле.
"Они ничем не заслужили такого отношения. Это абсолютно положительная семья. Глава семьи родился и вырос в Скопинском районе. Работает водителем. Его супруга работает медсестрой в нашем ММЦ (межрайонный медицинский центр – ред.), сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Вместе они воспитывают трех замечательных несовершеннолетних детей", - добавил глава администрации.