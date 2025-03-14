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В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ - РИА Новости, 14.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:06 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/bti-2004988807.html
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ - РИА Новости, 14.03.2025
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ
Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:06:00+03:00
2025-03-14T13:06:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бти
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Архивные сведения БТИ представляют собой справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Они необходимы при постановке в очередь на жилье или земельный участок, оформлении ипотеки, наследства, приватизации квартиры и регистрации. Более того, они помогут в устранении технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости. Заказать архивные сведения можно онлайн на официальном сайте учреждения и региональном портале госуслуг (РПГУ) или при помощи приложения "Добродел". Также услугу можно получить посредством личного обращения в отделения МФЦ Московской области.
https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004834068.html
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московская область (подмосковье), бти
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), БТИ
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ

Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива БТИ в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Комната в многоэтажном жилом доме
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Архивные сведения БТИ представляют собой справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Они необходимы при постановке в очередь на жилье или земельный участок, оформлении ипотеки, наследства, приватизации квартиры и регистрации. Более того, они помогут в устранении технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости.
Красногорск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль
13 марта, 18:40
Заказать архивные сведения можно онлайн на официальном сайте учреждения и региональном портале госуслуг (РПГУ) или при помощи приложения "Добродел". Также услугу можно получить посредством личного обращения в отделения МФЦ Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БТИ
 
 
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