https://ria.ru/20250314/bti-2004988807.html

В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ

В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ - РИА Новости, 14.03.2025

В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ

Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:06:00+03:00

2025-03-14T13:06:00+03:00

2025-03-14T13:06:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бти

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Архивные сведения БТИ представляют собой справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Они необходимы при постановке в очередь на жилье или земельный участок, оформлении ипотеки, наследства, приватизации квартиры и регистрации. Более того, они помогут в устранении технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости. Заказать архивные сведения можно онлайн на официальном сайте учреждения и региональном портале госуслуг (РПГУ) или при помощи приложения "Добродел". Также услугу можно получить посредством личного обращения в отделения МФЦ Московской области.

https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004834068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бти