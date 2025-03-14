https://ria.ru/20250314/bti-2004988807.html
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ - РИА Новости, 14.03.2025
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ
Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:06:00+03:00
2025-03-14T13:06:00+03:00
2025-03-14T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Услугами Московского областного бюро технической интервенции (БТИ) по предоставлению архивных сведений воспользовались 2515 граждан Подмосковья за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Архивные сведения БТИ представляют собой справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Они необходимы при постановке в очередь на жилье или земельный участок, оформлении ипотеки, наследства, приватизации квартиры и регистрации. Более того, они помогут в устранении технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости. Заказать архивные сведения можно онлайн на официальном сайте учреждения и региональном портале госуслуг (РПГУ) или при помощи приложения "Добродел". Также услугу можно получить посредством личного обращения в отделения МФЦ Московской области.
https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004834068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), бти
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), БТИ
В этом году 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива в БТИ
Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья заказали справки из архива БТИ в 2025 году