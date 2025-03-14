https://ria.ru/20250314/brak-2004900895.html
Раскрыто, в каком возрасте москвичи чаще всего заключали брак в 2024 году
Раскрыто, в каком возрасте москвичи чаще всего заключали брак в 2024 году - РИА Новости, 14.03.2025
Раскрыто, в каком возрасте москвичи чаще всего заключали брак в 2024 году
Больше всего браков в прошлом году было заключено между молодоженами 25 лет, самый популярный возраст у женщин для замужества - 25 лет, а у мужчин - 27 лет,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:44:00+03:00
2025-03-14T03:44:00+03:00
2025-03-14T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Больше всего браков в прошлом году было заключено между молодоженами 25 лет, самый популярный возраст у женщин для замужества - 25 лет, а у мужчин - 27 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Там уточнили, что всего в 2024 году в Москве было заключено более 84 тысяч браков. "В 2024 году больше всего браков было заключено между молодоженами в возрасте 25 лет. При этом популярный возраст для замужества у девушек - с 23 до 27 лет, в этом возрасте вступили в брак 27% невест. Среди мужчин четверть женихов заключили брак в возрасте с 25 до 29 лет", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что самый популярный возраст у женщин для вступления в брак - 25 лет, а у мужчин - 27 лет.
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999255043.html
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общество, москва
Раскрыто, в каком возрасте москвичи чаще всего заключали брак в 2024 году
Москвичи в 2024 году чаще всего заключали брак в возрасте 25 лет
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Больше всего браков в прошлом году было заключено между молодоженами 25 лет, самый популярный возраст у женщин для замужества - 25 лет, а у мужчин - 27 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Там уточнили, что всего в 2024 году в Москве
было заключено более 84 тысяч браков.
"В 2024 году больше всего браков было заключено между молодоженами в возрасте 25 лет. При этом популярный возраст для замужества у девушек - с 23 до 27 лет, в этом возрасте вступили в брак 27% невест. Среди мужчин четверть женихов заключили брак в возрасте с 25 до 29 лет", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что самый популярный возраст у женщин для вступления в брак - 25 лет, а у мужчин - 27 лет.