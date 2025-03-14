https://ria.ru/20250314/bpla-2004946410.html

В Брянской области сообщили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

В Брянской области сообщили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025

В Брянской области сообщили об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

Пострадавших нет в Брянской области, где ночью силами ПВО были уничтожены 15 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:49:00+03:00

2025-03-14T11:49:00+03:00

2025-03-14T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пострадавших нет в Брянской области, где ночью силами ПВО были уничтожены 15 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных и перехваченных российскими средствами ПВО над Брянской областью 15 украинских беспилотников. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены 15 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2004911992.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)