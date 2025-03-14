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В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы
В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы - РИА Новости, 14.03.2025
В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы
Экстренные службы приведены в полную готовность из-за угрозы БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:41:00+03:00
2025-03-14T11:41:00+03:00
2025-03-14T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Экстренные службы приведены в полную готовность из-за угрозы БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.
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саратовская область
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы
Экстренные службы Саратовской области привели в готовность из-за угрозы БПЛА