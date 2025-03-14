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В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы

В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы - РИА Новости, 14.03.2025

В Саратовской области привели в полную готовность экстренные службы

Экстренные службы приведены в полную готовность из-за угрозы БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:41:00+03:00

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2025-03-14T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Экстренные службы приведены в полную готовность из-за угрозы БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.

https://ria.ru/20250314/moskva-2004910386.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин