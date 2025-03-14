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Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
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08:33 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/bpla-2004913926.html
Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА
Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА
Жительница одного из ЖК в Московской области рассказала РИА Новости, что проснулась в пятницу утром, услышав грохот за окном. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:33:00+03:00
2025-03-14T08:33:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
балашиха
сергей собянин
андрей воробьев
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жительница одного из ЖК в Московской области рассказала РИА Новости, что проснулась в пятницу утром, услышав грохот за окном. "Проснулась от грохота где-то в 6.40 (мск), примерно. Соседи делились, что дым видели", - рассказала жительница дома. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском.
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москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), балашиха, сергей собянин, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА

Жительница Подмосковья заявила, что слышала грохот после сообщений об атаке БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жительница одного из ЖК в Московской области рассказала РИА Новости, что проснулась в пятницу утром, услышав грохот за окном.
"Проснулась от грохота где-то в 6.40 (мск), примерно. Соседи делились, что дым видели", - рассказала жительница дома.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)БалашихаСергей СобянинАндрей ВоробьевАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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