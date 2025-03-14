https://ria.ru/20250314/bpla-2004913926.html

Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА

Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025

Жительница Подмосковья рассказала о грохоте после сообщений об атаке БПЛА

Жительница одного из ЖК в Московской области рассказала РИА Новости, что проснулась в пятницу утром, услышав грохот за окном. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:33:00+03:00

2025-03-14T08:33:00+03:00

2025-03-14T08:33:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

балашиха

сергей собянин

андрей воробьев

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жительница одного из ЖК в Московской области рассказала РИА Новости, что проснулась в пятницу утром, услышав грохот за окном. "Проснулась от грохота где-то в 6.40 (мск), примерно. Соседи делились, что дым видели", - рассказала жительница дома. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском.

https://ria.ru/20250313/moldavija-2004714312.html

москва

московская область (подмосковье)

балашиха

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), балашиха, сергей собянин, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье