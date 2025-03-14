https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html

Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности

Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности - РИА Новости, 15.03.2025

Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности

ВСУ продолжает забрасывать мирные населенные пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО, сообщил РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-14T20:47:00+03:00

2025-03-14T20:47:00+03:00

2025-03-15T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 14 мар - РИА Новости. ВСУ продолжает забрасывать мирные населенные пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В обращении к жителям приграничья Хинштейн предупредил, что хотя многие мечтают вернуться домой или хотя бы забрать необходимые вещи, а также начать готовиться к сельскохозяйственным работам, сейчас это делать небезопасно."Территория заминирована и изобилует огромным количеством неразорвавшихся боеприпасов!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что военные РФ продолжают находить взрывоопасные устройства в домах обычных мирных граждан, во дворах, на улицах, а также в прилегающих полях, лесах и вокруг водоёмов. Более того, украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии, в том числе с применением кассетных боеприпасов и мин-лепестков.Врио курского губернатора уточнил, что военным РФ нужно время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и разминировать территорию. Пока это не будет сделано и не станет ясно, что мирным жителям ничего не угрожает, в ряд населенных пунктов в связи с обращением Минобороны введены ограничения на доступ.Ранее в оперштабе Курской области сообщалось, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье. Уточнялось, что в случае нарушения гражданами запрета при получении вреда здоровью или в случае гибели меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут.

https://ria.ru/20250314/udar-2005118290.html

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html

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курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины