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Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 14.03.2025 (обновлено: 00:29 15.03.2025)
https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html
Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности
Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности - РИА Новости, 15.03.2025
Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности
ВСУ продолжает забрасывать мирные населенные пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО, сообщил РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-14T20:47:00+03:00
2025-03-15T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 мар - РИА Новости. ВСУ продолжает забрасывать мирные населенные пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В обращении к жителям приграничья Хинштейн предупредил, что хотя многие мечтают вернуться домой или хотя бы забрать необходимые вещи, а также начать готовиться к сельскохозяйственным работам, сейчас это делать небезопасно."Территория заминирована и изобилует огромным количеством неразорвавшихся боеприпасов!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что военные РФ продолжают находить взрывоопасные устройства в домах обычных мирных граждан, во дворах, на улицах, а также в прилегающих полях, лесах и вокруг водоёмов. Более того, украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии, в том числе с применением кассетных боеприпасов и мин-лепестков.Врио курского губернатора уточнил, что военным РФ нужно время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и разминировать территорию. Пока это не будет сделано и не станет ясно, что мирным жителям ничего не угрожает, в ряд населенных пунктов в связи с обращением Минобороны введены ограничения на доступ.Ранее в оперштабе Курской области сообщалось, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье. Уточнялось, что в случае нарушения гражданами запрета при получении вреда здоровью или в случае гибели меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут.
https://ria.ru/20250314/udar-2005118290.html
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html
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курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности

Хинштейн предостерег жителей приграничья Курской области от возвращения домой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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КУРСК, 14 мар - РИА Новости. ВСУ продолжает забрасывать мирные населенные пункты курского приграничья кассетными боеприпасами и минами-лепестками, обстреливать из артиллерии и РСЗО, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В обращении к жителям приграничья Хинштейн предупредил, что хотя многие мечтают вернуться домой или хотя бы забрать необходимые вещи, а также начать готовиться к сельскохозяйственным работам, сейчас это делать небезопасно.
"Территория заминирована и изобилует огромным количеством неразорвавшихся боеприпасов!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Вчера, 20:31
Он добавил, что военные РФ продолжают находить взрывоопасные устройства в домах обычных мирных граждан, во дворах, на улицах, а также в прилегающих полях, лесах и вокруг водоёмов. Более того, украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии, в том числе с применением кассетных боеприпасов и мин-лепестков.
Врио курского губернатора уточнил, что военным РФ нужно время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и разминировать территорию. Пока это не будет сделано и не станет ясно, что мирным жителям ничего не угрожает, в ряд населенных пунктов в связи с обращением Минобороны введены ограничения на доступ.
Ранее в оперштабе Курской области сообщалось, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье.
Уточнялось, что в случае нарушения гражданами запрета при получении вреда здоровью или в случае гибели меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут.
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