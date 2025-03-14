https://ria.ru/20250314/bmw-2004928489.html

В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе"

В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе" - РИА Новости, 14.03.2025

В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе"

BMW Group не отвечает за собранные на заводе "Автотор" машины после ухода компании из РФ, допуская неисправности автомобилей, говорится в письме концерна,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. BMW Group не отвечает за собранные на заводе "Автотор" машины после ухода компании из РФ, допуская неисправности автомобилей, говорится в письме концерна, которое есть в распоряжении РИА Новости. В своем заявлении BMW Group отмечает, что не несет ответственности за эксплуатацию машин. "Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения", - пишет производитель. В письме указано, что речь идет о машинах моделей Х5, Х6 и Х7, "изготовленных из машинокомплектов, оставшихся после окончания действия в марте 2022 года контракта на производство и поставку". При этом в заявлении говорится, что сборка и ввод в эксплуатацию автомобилей были произведены без согласования и участия со стороны BMW, как владельца торговой марки и прав интеллектуальной собственности. "Ответственность BMW Group за данные автомобили полностью исключена", - говорится в тексте письма. Также в BMW добавили, что для целей ремонта и сервисного обслуживания такие автомобили ни при каких обстоятельствах не могут приравниваться к автомобилям, произведенным для российского рынка. Ранее на неделе калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW.

https://ria.ru/20250221/ekspert-2000687104.html

https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html

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экономика, авто, bmw ag, автотор, bmw 1