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В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе" - РИА Новости, 14.03.2025
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10:16 14.03.2025 (обновлено: 10:50 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/bmw-2004928489.html
В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе"
В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе" - РИА Новости, 14.03.2025
В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе"
BMW Group не отвечает за собранные на заводе "Автотор" машины после ухода компании из РФ, допуская неисправности автомобилей, говорится в письме концерна,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. BMW Group не отвечает за собранные на заводе "Автотор" машины после ухода компании из РФ, допуская неисправности автомобилей, говорится в письме концерна, которое есть в распоряжении РИА Новости. В своем заявлении BMW Group отмечает, что не несет ответственности за эксплуатацию машин. "Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения", - пишет производитель. В письме указано, что речь идет о машинах моделей Х5, Х6 и Х7, "изготовленных из машинокомплектов, оставшихся после окончания действия в марте 2022 года контракта на производство и поставку". При этом в заявлении говорится, что сборка и ввод в эксплуатацию автомобилей были произведены без согласования и участия со стороны BMW, как владельца торговой марки и прав интеллектуальной собственности. "Ответственность BMW Group за данные автомобили полностью исключена", - говорится в тексте письма. Также в BMW добавили, что для целей ремонта и сервисного обслуживания такие автомобили ни при каких обстоятельствах не могут приравниваться к автомобилям, произведенным для российского рынка. Ранее на неделе калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW.
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экономика, авто, bmw ag, автотор, bmw 1
Экономика, Авто, BMW AG, Автотор, BMW 1
В BMW заявили, что не отвечают за машины, собранные на "Автоторе"

BMW: концерн не отвечает за собранные на заводе "Автотор" авто после ухода из РФ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобили BMW на стоянке готовой продукции автосборочного предприятия ЗАО "Автотор" в Калининграде
Автомобили BMW на стоянке готовой продукции автосборочного предприятия ЗАО Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобили BMW на стоянке готовой продукции автосборочного предприятия ЗАО "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. BMW Group не отвечает за собранные на заводе "Автотор" машины после ухода компании из РФ, допуская неисправности автомобилей, говорится в письме концерна, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В своем заявлении BMW Group отмечает, что не несет ответственности за эксплуатацию машин.
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"Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения", - пишет производитель.
В письме указано, что речь идет о машинах моделей Х5, Х6 и Х7, "изготовленных из машинокомплектов, оставшихся после окончания действия в марте 2022 года контракта на производство и поставку". При этом в заявлении говорится, что сборка и ввод в эксплуатацию автомобилей были произведены без согласования и участия со стороны BMW, как владельца торговой марки и прав интеллектуальной собственности.
"Ответственность BMW Group за данные автомобили полностью исключена", - говорится в тексте письма.
Также в BMW добавили, что для целей ремонта и сервисного обслуживания такие автомобили ни при каких обстоятельствах не могут приравниваться к автомобилям, произведенным для российского рынка.
Ранее на неделе калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW.
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