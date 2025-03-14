https://ria.ru/20250314/bloomberg-2004944819.html

США тайно усилили санкции против России, сообщили СМИ

США тайно усилили санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2025

США тайно усилили санкции против России, сообщили СМИ

США скрытно ужесточают санкции против России, ограничивая платежи за энергоносители, даже несмотря на то, что стремятся к мирным переговорам с Москвой по... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:43:00+03:00

2025-03-14T11:43:00+03:00

2025-03-14T13:11:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США скрытно ужесточают санкции против России, ограничивая платежи за энергоносители, даже несмотря на то, что стремятся к мирным переговорам с Москвой по Украине, пишет Bloomberg."Администрация Трампа без лишней огласки прекратила действие лицензии, охватывавшей платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков", — говорится в статье.По словам опрошенного обозревателями бывшего сотрудника Госдепартамента Эдварда Фишмана, такое решение может повлиять на доходы России от продажи нефти и газа.Речь идет о генеральной лицензии 8L, которая разрешала ограниченные транзакции с некоторыми российскими банками, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центральный банк, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта. По оценкам экспертов, это может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.В начале января администрация тогдашнего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, в том числе "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, участвующих в перевозках российской нефти. Целью этих мер называлось сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html

https://ria.ru/20250314/putin-2004894473.html

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004890456.html

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