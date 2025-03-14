https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2004893397.html

ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью

ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью - РИА Новости, 14.03.2025

ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью

Беспилотники ликвидированы силами ПВО над территорией Саратовской области, угроза опасности снята, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T01:35:00+03:00

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2025-03-14T01:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО над территорией Саратовской области, угроза опасности снята, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята", - написал он в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 23.00 мск, она продлилась до 1.24 мск.

https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004888437.html

саратовская область

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саратовская область, роман бусаргин