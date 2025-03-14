https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2004893397.html
ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью
ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью - РИА Новости, 14.03.2025
ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью
Беспилотники ликвидированы силами ПВО над территорией Саратовской области, угроза опасности снята, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T01:35:00+03:00
2025-03-14T01:35:00+03:00
2025-03-14T01:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО над территорией Саратовской области, угроза опасности снята, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята", - написал он в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 23.00 мск, она продлилась до 1.24 мск.
https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004888437.html
саратовская область
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью
Бусаргин: силы ПВО ликвидировали БПЛА над Саратовской областью