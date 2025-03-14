https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2005129078.html

В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина

В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина - РИА Новости, 14.03.2025

В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина

Ударный БПЛА украинских боевиков атаковал гражданской автомобиль в селе Красноармейское Запорожской области погиб один человек, говорится в сообщении в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:37:00+03:00

2025-03-14T22:37:00+03:00

2025-03-14T22:37:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Ударный БПЛА украинских боевиков атаковал гражданской автомобиль в селе Красноармейское Запорожской области погиб один человек, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого. "Сегодня в селе Красноармейское Васильевского района погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. В момент атаки мужчина 1948 года рождения находился за рулём своего автомобиля", - говорится в сообщении. "Кроме того, там сообщается, что атакам со стороны ВСУ подверглись ещё три населенных пункта, сообщений о жертвах не поступало. Атаке с украинской стороны подверглись сёла Басань и Тарасовка Пологовского района. Многочисленные повреждения получили крыши и остекления окон частных домов. Массированному артиллерийскому обстрелу подверглась Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее трёх взрывов. Повреждён фасад частного жилого дома", - добавляется в публикации.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины