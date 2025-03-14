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В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2005129078.html
В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина
В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина - РИА Новости, 14.03.2025
В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина
Ударный БПЛА украинских боевиков атаковал гражданской автомобиль в селе Красноармейское Запорожской области погиб один человек, говорится в сообщении в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:37:00+03:00
2025-03-14T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Ударный БПЛА украинских боевиков атаковал гражданской автомобиль в селе Красноармейское Запорожской области погиб один человек, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого. "Сегодня в селе Красноармейское Васильевского района погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. В момент атаки мужчина 1948 года рождения находился за рулём своего автомобиля", - говорится в сообщении. "Кроме того, там сообщается, что атакам со стороны ВСУ подверглись ещё три населенных пункта, сообщений о жертвах не поступало. Атаке с украинской стороны подверглись сёла Басань и Тарасовка Пологовского района. Многочисленные повреждения получили крыши и остекления окон частных домов. Массированному артиллерийскому обстрелу подверглась Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее трёх взрывов. Повреждён фасад частного жилого дома", - добавляется в публикации.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, погиб один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Ударный БПЛА украинских боевиков атаковал гражданской автомобиль в селе Красноармейское Запорожской области погиб один человек, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого.
«
"Сегодня в селе Красноармейское Васильевского района погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. В момент атаки мужчина 1948 года рождения находился за рулём своего автомобиля", - говорится в сообщении.
"Кроме того, там сообщается, что атакам со стороны ВСУ подверглись ещё три населенных пункта, сообщений о жертвах не поступало. Атаке с украинской стороны подверглись сёла Басань и Тарасовка Пологовского района. Многочисленные повреждения получили крыши и остекления окон частных домов. Массированному артиллерийскому обстрелу подверглась Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее трёх взрывов. Повреждён фасад частного жилого дома", - добавляется в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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