https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2004911992.html

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы

Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:59:00+03:00

2025-03-14T07:59:00+03:00

2025-03-14T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

сергей собянин

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балашиха

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, пострадавших нет, произошло попадание обломков беспилотника "в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома" на западе Москвы.Ранее утром в пятницу мэр столицы Сергей Собянин отметил, что силами ПВО отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском. Обломки одного из БПЛА упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Воробьев сказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250311/moskva-2004223626.html

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