Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 14.03.2025 (обновлено: 14:51 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2004911992.html
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:59:00+03:00
2025-03-14T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
балашиха
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004945766_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_934022cd760d49daca25548985199927.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, пострадавших нет, произошло попадание обломков беспилотника "в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома" на западе Москвы.Ранее утром в пятницу мэр столицы Сергей Собянин отметил, что силами ПВО отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском. Обломки одного из БПЛА упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Воробьев сказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004223626.html
москва
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004945766_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ed70fe3818fb8a1874801ae424119de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Андрей Воробьев
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы

Обломки БПЛА попали в крышу жилого дома на западе Москвы, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДом в Резервном проезде Москвы, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Дом в Резервном проезде Москвы, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дом в Резервном проезде Москвы, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, пострадавших нет, произошло попадание обломков беспилотника "в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома" на западе Москвы.
Ранее утром в пятницу мэр столицы Сергей Собянин отметил, что силами ПВО отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском. Обломки одного из БПЛА упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Воробьев сказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена
11 марта, 07:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)БалашихаАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала