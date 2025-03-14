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Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:59:00+03:00
2025-03-14T07:59:00+03:00
2025-03-14T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Обломки беспилотника, по предварительной информации, попали в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, на место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, пострадавших нет, произошло попадание обломков беспилотника "в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома" на западе Москвы.Ранее утром в пятницу мэр столицы Сергей Собянин отметил, что силами ПВО отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в Ленинском. Обломки одного из БПЛА упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Воробьев сказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
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Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки БПЛА попали в крышу жилого дома на западе Москвы, пострадавших нет