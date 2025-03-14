https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2004911876.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска

Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска - РИА Новости, 14.03.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска

Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:56:00+03:00

2025-03-14T07:56:00+03:00

2025-03-14T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

обнинск

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша."На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", - сообщил он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250314/moskva-2004910386.html

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калужская область, обнинск