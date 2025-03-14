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Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 14.03.2025 (обновлено: 07:57 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/bespilotnik-2004911876.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска - РИА Новости, 14.03.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:56:00+03:00
2025-03-14T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
обнинск
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша."На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", - сообщил он в Telegram-канале.
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калужская область
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калужская область, обнинск
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Обнинск
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска

Шапша: силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска

© Фото : Минобороны РоссииЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Минобороны России
ЗРПК "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", - сообщил он в Telegram-канале.
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Вчера, 07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьОбнинск
 
 
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