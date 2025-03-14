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Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска - РИА Новости, 14.03.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:56:00+03:00
2025-03-14T07:56:00+03:00
2025-03-14T07:57:00+03:00
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калужская область
обнинск
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша."На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", - сообщил он в Telegram-канале.
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калужская область, обнинск
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Обнинск
Силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска
Шапша: силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска