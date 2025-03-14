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Лукашенко переиграл Запад - РИА Новости, 14.03.2025
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08:00 14.03.2025 (обновлено: 11:59 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/belorussiya-2004760206.html
Лукашенко переиграл Запад
Лукашенко переиграл Запад - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко переиграл Запад
Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно за последние годы выходил на первый план в переломные для России моменты. В прошлый раз президент Белоруссии... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:00:00+03:00
2025-03-14T11:59:00+03:00
белоруссия
россия
москва
брикс
одкб
евразийский экономический союз
владимир путин
александр лукашенко
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Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно за последние годы выходил на первый план в переломные для России моменты. В прошлый раз президент Белоруссии внезапно для всех оказался ключевым фактором внутренней российской политики, когда вмешался в ход пригожинского мятежа и помог союзной стране избежать большой крови. Тогда стала понятна глубина российско-белорусской интеграции на высшем политическом уровне.В этот раз президент Белоруссии уже не столь неожиданно оказался в эпицентре переговоров России и США по прекращению огня на Украине. Визит Лукашенко в Москву совпал по времени с прилетом в Москву представителей администрации Трампа после того, как тот дожал Зеленского на принятие мирных переговоров и перемирия без предварительных условий. Мало кто сочтет это случайностью и совпадением. Скорее это серьезное основание задуматься о Белоруссии как важном факторе уже российской внешней политики. А также — о внешней политике самой Белоруссии и опять же о глубине российско-белорусской интеграции на высшем политическом уровне, которая больше не позволяет говорить о внешних политиках двух стран как о невзаимосвязанных, отделяемых друг от друга вещах.Велик соблазн провести аналогию между нынешним "фактором Лукашенко" и ставшими уже пресловутыми Минскими соглашениями. Что многие комментаторы уже и поспешили сделать. Между тем аналогия — хоть и лежит на поверхности — неверна. Минские соглашения и минский процесс были хитроумный игрой Запада на разрушение всего восточнославянского единства: подрыв не только российско-украинских, но и российско-белорусских отношений. Главный сигнал Минску все время этой игры был такой: вы стали миротворческой площадкой благодаря тому, что отстроились от России и выступили как нейтральный посредник — Республика Беларусь утвердится на международной арене, если и дальше будет себя так вести. Уходите от союза с Россией, встраивайтесь в "сообщество демократий" как не связанная с Москвой страна — и вы займете свое место в "цивилизованном мире".Под эту риторику Минск за время минского процесса заполонили западные агенты влияния, которые системно качали тему выхода Белоруссии из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и Союзного государства с Россией. Была выстроена инфраструктура воздействия на общественное мнение Белоруссии, которая продвигала на него прозападную и антироссийскую пропаганду. В эту инфраструктуру инкорпорировали белорусских оппозиционеров-националистов с их крайне маргинальной для белорусского народа программой отказа от русского языка и пересмотра отношения к нацистским коллаборантам. Эти маргиналы были легализованы благодаря появлению у них зарубежной "крыши", которой, в свою очередь, позволили зайти в Белоруссию.К чему все это привело белорусов, мы помним по августу 2020 года. И после попытки "белорусского майдана" во внутренней и внешней политике Белоруссии началось решительное возвращение к истокам правления Лукашенко. Союз с Россией был признан безусловной ценностью и приоритетом, началась его перезагрузка и всесторонняя интенсификация. Мощнее всего для международного положения Белоруссии это проявилось в военно-стратегической сфере. Общая оборонная доктрина Союзного государства, соглашение о взаимных гарантиях безопасности, размещение в Белоруссии российских военных, потом ядерного оружия, затем "Орешника"…Со стороны изгнанной за пределы республики западной сети влияния эти процессы, разумеется, сопровождались мощнейшим информационно-психологическим прессингом: мол, Республика Беларусь вычеркнула себя из числа "цивилизованных стран", сдала суверенитет России, вверглась вместе с ней в международную изоляцию, а Лукашенко теперь — всемирный изгой. Но что в итоге? Белоруссия получила статус страны-наблюдателя в БРИКС, Лукашенко на саммите объединения в Казани встретился с крупнейшими мировыми лидерами, суверенитет Минска благодаря отказу втягиваться в подчинение США и ЕС, наоборот, сохранился, а западные СМИ берут интервью у белорусского лидера уже безо всяких сносок о его легитимности/нелегитимности. Лукашенко им интересен как ближайший союзник Путина. Если десять лет назад он представлял для них ценность как человек, которого можно оторвать от Путина, то сегодня — как человек, через которого можно выйти на Путина.Переговоры США и России по Украине с присутствием в Кремле Лукашенко — развитие по восходящей этой тенденции. Белоруссия утвердилась в новом мире — не как какой-то мутный нейтральный посредник, а как официальный военный и политический союзник Москвы. Тем и создает себе вес и значимость в международных делах. Лукашенко всего лишь выбрал Россию — и выиграл. Белоруссию, как и Россию, попытались сломать. Выстояла и укрепилась Россия — вместе с ней выстояла и укрепилась Белоруссия.
https://ria.ru/20250313/peregovory-2004747530.html
https://ria.ru/20250313/kreml-2004710746.html
https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003032775.html
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Александр Носович
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белоруссия, россия, москва, брикс, одкб, евразийский экономический союз, владимир путин, александр лукашенко, аналитика
Белоруссия, Россия, Москва, БРИКС, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Аналитика

Лукашенко переиграл Запад

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Александр Носович
Александр Носович
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Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно за последние годы выходил на первый план в переломные для России моменты. В прошлый раз президент Белоруссии внезапно для всех оказался ключевым фактором внутренней российской политики, когда вмешался в ход пригожинского мятежа и помог союзной стране избежать большой крови. Тогда стала понятна глубина российско-белорусской интеграции на высшем политическом уровне.
В этот раз президент Белоруссии уже не столь неожиданно оказался в эпицентре переговоров России и США по прекращению огня на Украине. Визит Лукашенко в Москву совпал по времени с прилетом в Москву представителей администрации Трампа после того, как тот дожал Зеленского на принятие мирных переговоров и перемирия без предварительных условий. Мало кто сочтет это случайностью и совпадением. Скорее это серьезное основание задуматься о Белоруссии как важном факторе уже российской внешней политики. А также — о внешней политике самой Белоруссии и опять же о глубине российско-белорусской интеграции на высшем политическом уровне, которая больше не позволяет говорить о внешних политиках двух стран как о невзаимосвязанных, отделяемых друг от друга вещах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко
13 марта, 14:17
Велик соблазн провести аналогию между нынешним "фактором Лукашенко" и ставшими уже пресловутыми Минскими соглашениями. Что многие комментаторы уже и поспешили сделать. Между тем аналогия — хоть и лежит на поверхности — неверна. Минские соглашения и минский процесс были хитроумный игрой Запада на разрушение всего восточнославянского единства: подрыв не только российско-украинских, но и российско-белорусских отношений. Главный сигнал Минску все время этой игры был такой: вы стали миротворческой площадкой благодаря тому, что отстроились от России и выступили как нейтральный посредник — Республика Беларусь утвердится на международной арене, если и дальше будет себя так вести. Уходите от союза с Россией, встраивайтесь в "сообщество демократий" как не связанная с Москвой страна — и вы займете свое место в "цивилизованном мире".
Под эту риторику Минск за время минского процесса заполонили западные агенты влияния, которые системно качали тему выхода Белоруссии из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и Союзного государства с Россией. Была выстроена инфраструктура воздействия на общественное мнение Белоруссии, которая продвигала на него прозападную и антироссийскую пропаганду. В эту инфраструктуру инкорпорировали белорусских оппозиционеров-националистов с их крайне маргинальной для белорусского народа программой отказа от русского языка и пересмотра отношения к нацистским коллаборантам. Эти маргиналы были легализованы благодаря появлению у них зарубежной "крыши", которой, в свою очередь, позволили зайти в Белоруссию.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России
13 марта, 12:05
К чему все это привело белорусов, мы помним по августу 2020 года. И после попытки "белорусского майдана" во внутренней и внешней политике Белоруссии началось решительное возвращение к истокам правления Лукашенко. Союз с Россией был признан безусловной ценностью и приоритетом, началась его перезагрузка и всесторонняя интенсификация. Мощнее всего для международного положения Белоруссии это проявилось в военно-стратегической сфере. Общая оборонная доктрина Союзного государства, соглашение о взаимных гарантиях безопасности, размещение в Белоруссии российских военных, потом ядерного оружия, затем "Орешника"…
Со стороны изгнанной за пределы республики западной сети влияния эти процессы, разумеется, сопровождались мощнейшим информационно-психологическим прессингом: мол, Республика Беларусь вычеркнула себя из числа "цивилизованных стран", сдала суверенитет России, вверглась вместе с ней в международную изоляцию, а Лукашенко теперь — всемирный изгой. Но что в итоге? Белоруссия получила статус страны-наблюдателя в БРИКС, Лукашенко на саммите объединения в Казани встретился с крупнейшими мировыми лидерами, суверенитет Минска благодаря отказу втягиваться в подчинение США и ЕС, наоборот, сохранился, а западные СМИ берут интервью у белорусского лидера уже безо всяких сносок о его легитимности/нелегитимности. Лукашенко им интересен как ближайший союзник Путина. Если десять лет назад он представлял для них ценность как человек, которого можно оторвать от Путина, то сегодня — как человек, через которого можно выйти на Путина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко
5 марта, 12:28
Переговоры США и России по Украине с присутствием в Кремле Лукашенко — развитие по восходящей этой тенденции. Белоруссия утвердилась в новом мире — не как какой-то мутный нейтральный посредник, а как официальный военный и политический союзник Москвы. Тем и создает себе вес и значимость в международных делах. Лукашенко всего лишь выбрал Россию — и выиграл. Белоруссию, как и Россию, попытались сломать. Выстояла и укрепилась Россия — вместе с ней выстояла и укрепилась Белоруссия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности
4 марта, 17:51
 
БелоруссияРоссияМоскваБРИКСОДКБЕвразийский экономический союзВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоАналитика
 
 
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