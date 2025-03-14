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Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.03.2025
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03:10 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/bayden-2004899545.html
Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс
Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.03.2025
Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс
Бывший президент США Джо Байден в сомнамбулическом состоянии вёл мир к ядерному конфликту, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 14.03.2025
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в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в сомнамбулическом состоянии вёл мир к ядерному конфликту, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту, Дональд Трамп ведет нас в полностью обратном направлении", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Ранее в ходе того же интервью Вэнс отметил, что Байден проспал свое президентство. Предыдущего президента США часто критиковали за эпизоды, когда он публично засыпал. Это случалось на многосторонних форумах, особенно за границей. Во время командировок внутри страны эпизоды, когда Байден "подолгу моргал", тоже случались нередко. Трамп называл оппонента "сонным Джо".
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс

Вэнс: сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в сомнамбулическом состоянии вёл мир к ядерному конфликту, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту, Дональд Трамп ведет нас в полностью обратном направлении", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Ранее в ходе того же интервью Вэнс отметил, что Байден проспал свое президентство.
Предыдущего президента США часто критиковали за эпизоды, когда он публично засыпал. Это случалось на многосторонних форумах, особенно за границей. Во время командировок внутри страны эпизоды, когда Байден "подолгу моргал", тоже случались нередко. Трамп называл оппонента "сонным Джо".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Байден проспал свое президентство, страной руководила его жена, заявил Вэнс
02:57
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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