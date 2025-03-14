https://ria.ru/20250314/bayden-2004899545.html

Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс

Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.03.2025

Сомнамбулизм Байдена чуть не закончился ядерной войной, заявил Вэнс

Бывший президент США Джо Байден в сомнамбулическом состоянии вёл мир к ядерному конфликту, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:10:00+03:00

2025-03-14T03:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в сомнамбулическом состоянии вёл мир к ядерному конфликту, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту, Дональд Трамп ведет нас в полностью обратном направлении", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Ранее в ходе того же интервью Вэнс отметил, что Байден проспал свое президентство. Предыдущего президента США часто критиковали за эпизоды, когда он публично засыпал. Это случалось на многосторонних форумах, особенно за границей. Во время командировок внутри страны эпизоды, когда Байден "подолгу моргал", тоже случались нередко. Трамп называл оппонента "сонным Джо".

https://ria.ru/20250314/bayden-2004898927.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп