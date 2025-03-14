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В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025
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11:14 14.03.2025 (обновлено: 13:47 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/bars-2004938665.html
В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса
В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025
В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса
Более 5,5 миллиона гектаров особо охраняемых природных территорий (ООПТ) действует в России, они являются одной из самых эффективных форм сохранения снежного... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:14:00+03:00
2025-03-14T13:47:00+03:00
россия
казань
красноярский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
международный союз охраны природы
общество
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Более 5,5 миллиона гектаров особо охраняемых природных территорий (ООПТ) действует в России, они являются одной из самых эффективных форм сохранения снежного барса, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова. В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. Участников, организаторов и гостей конференции поприветствовал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что благодаря их энтузиазму формируется бережное отношение к природе и укрепляется экологическая культура."В местах обитания снежного барса на сегодняшний момент функционирует 17 особо охраняемых природных территорий площадью более 5,5 миллиона гектаров. И конечно, это на сегодняшний момент самый эффективный способ сохранения любого вида, в том числе снежного барса", - сказала Маканова в ходе конференции. Она напомнила, что в Российской Федерации в 2014 году утверждена стратегия сохранения снежного барса, целью которой является достижение на территории РФ популяции снежного барса численностью не менее 150 особей. По словам Макановой, в рамках достижения этой цели уделяется большое внимание увеличению площади особо охраняемых природных территорий в ареале снежного барса, активному привлечению к этой работе научного сообщества, работе с органами власти и населением в субъектах РФ, где обитает снежный барс. Она отметила, что в общем объеме территорий ареала обитания снежного барса особо охраняемые природные территории составляют всего 16%, работа по увеличению их площади будет продолжена. Среди основных мер по сохранению данного вида представитель Минприроды России назвала снижение уровня конфликтов между человеком и снежным барсом, борьбу с браконьерством, создание эффективной системы мониторинга снежного барса, внедрение новых методов изучения популяций, развитие международного сотрудничества со странами ареала снежного барса. Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов. По последним данным межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – 7.
https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html
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россия, казань, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), международный союз охраны природы, общество
Россия, Казань, Красноярский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Международный союз охраны природы, Общество
В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса

Минприроды назвало ООПТ эффективной формой сохранения снежного барса

© Pixabay / Pixel-mixerИрбис
Ирбис - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Pixabay / Pixel-mixer
Ирбис. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Более 5,5 миллиона гектаров особо охраняемых природных территорий (ООПТ) действует в России, они являются одной из самых эффективных форм сохранения снежного барса, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова.
В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. Участников, организаторов и гостей конференции поприветствовал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что благодаря их энтузиазму формируется бережное отношение к природе и укрепляется экологическая культура.
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"В местах обитания снежного барса на сегодняшний момент функционирует 17 особо охраняемых природных территорий площадью более 5,5 миллиона гектаров. И конечно, это на сегодняшний момент самый эффективный способ сохранения любого вида, в том числе снежного барса", - сказала Маканова в ходе конференции.
Она напомнила, что в Российской Федерации в 2014 году утверждена стратегия сохранения снежного барса, целью которой является достижение на территории РФ популяции снежного барса численностью не менее 150 особей.
По словам Макановой, в рамках достижения этой цели уделяется большое внимание увеличению площади особо охраняемых природных территорий в ареале снежного барса, активному привлечению к этой работе научного сообщества, работе с органами власти и населением в субъектах РФ, где обитает снежный барс. Она отметила, что в общем объеме территорий ареала обитания снежного барса особо охраняемые природные территории составляют всего 16%, работа по увеличению их площади будет продолжена.
Среди основных мер по сохранению данного вида представитель Минприроды России назвала снижение уровня конфликтов между человеком и снежным барсом, борьбу с браконьерством, создание эффективной системы мониторинга снежного барса, внедрение новых методов изучения популяций, развитие международного сотрудничества со странами ареала снежного барса.
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.
По последним данным межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – 7.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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РоссияКазаньКрасноярский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Международный союз охраны природыОбщество
 
 
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