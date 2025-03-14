https://ria.ru/20250314/avstrija-2005074874.html

В Австрии раскритиковали визит нового главы МИД в Киев

В Австрии раскритиковали визит нового главы МИД в Киев - РИА Новости, 14.03.2025

В Австрии раскритиковали визит нового главы МИД в Киев

Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль раскритиковал визит нового министра иностранных дел республики Беаты Майнл-Райзингер в Киев, заявив, РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:04:00+03:00

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ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль раскритиковал визит нового министра иностранных дел республики Беаты Майнл-Райзингер в Киев, заявив, что такие действия наносят ущерб интересам и безопасности Австрии. "Госпожа Майнл-Райзингер ведет себя как посланник ЕС или НАТО, а не как министр иностранных дел нейтральной Австрии. Ее явно проблематичное понимание своей должности наносит ущерб интересам и безопасности нашей родины и нашего населения", - написал Кикль в своем Telegram-канале. По мнению лидера АПС, если Майнл-Райзингер так необходимо было совершить свою первую зарубежную поездку в Киев, "то ей следовало бы использовать визит для призыва к переговорам, прекращению огня, миру и прекращению бессмысленных смертей". Как ранее сообщила глава МИД Австрии, в пятницу она встретилась в Киеве со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, а также Владимиром Зеленским. В ходе своего визита министр выразила поддержку украинской стороне.

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