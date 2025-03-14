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Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ
Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ
Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:05:00+03:00
2025-03-14T05:05:00+03:00
2025-03-14T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения вскрыли танк, автомобиль с боекомплектом, минометные расчеты и живую силу ВСУ. Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30", - рассказали в оборонном ведомстве. Там добавили, что расчеты группировки "Запад" уничтожили все цели. Корректировка артиллерийского огня велась с воздуха в режиме реального времени. Отмечается, что удары помогли российской пехоте продвинуться и занять более выгодные рубежи в зоне проведения СВО.
https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2004893397.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ
Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили танк, артиллерию и пехоту ВСУ