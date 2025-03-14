https://ria.ru/20250314/artilleriya-2004903649.html

Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ

Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ

Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:05:00+03:00

2025-03-14T05:05:00+03:00

2025-03-14T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения вскрыли танк, автомобиль с боекомплектом, минометные расчеты и живую силу ВСУ. Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30", - рассказали в оборонном ведомстве. Там добавили, что расчеты группировки "Запад" уничтожили все цели. Корректировка артиллерийского огня велась с воздуха в режиме реального времени. Отмечается, что удары помогли российской пехоте продвинуться и занять более выгодные рубежи в зоне проведения СВО.

https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2004893397.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)