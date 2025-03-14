https://ria.ru/20250314/arest-2005130318.html

Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках

Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках - РИА Новости, 14.03.2025

Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках

Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей трем фигурантам уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:50:00+03:00

2025-03-14T22:50:00+03:00

2025-03-14T22:50:00+03:00

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей трем фигурантам уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворены ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Михайленко А.И., Смирновой Э.А., Ковалевича В.Я.",- сказано в картотеке. Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.

https://ria.ru/20250305/sukhpayki-2003291866.html

https://ria.ru/20241217/sukhpayki-1989580800.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия