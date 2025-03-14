https://ria.ru/20250314/arest-2005130318.html
Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках
Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках - РИА Новости, 14.03.2025
Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках
Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей трем фигурантам уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:50:00+03:00
2025-03-14T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей трем фигурантам уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворены ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Михайленко А.И., Смирновой Э.А., Ковалевича В.Я.",- сказано в картотеке. Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20250305/sukhpayki-2003291866.html
https://ria.ru/20241217/sukhpayki-1989580800.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках
Суд продлил арест трем фигурантам дела об организации питания для Минобороны
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей трем фигурантам уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, сообщается в картотеке инстанции.
«
"Удовлетворены ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Михайленко А.И., Смирновой Э.А., Ковалевича В.Я.",- сказано в картотеке.
Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.