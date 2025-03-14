https://ria.ru/20250314/arest-2005044512.html

Арестованный экс-депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство

Арестованный экс-депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство - РИА Новости, 14.03.2025

Арестованный экс-депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство

Бывший депутат, арестованный в Новороссийске за вымогательство 500 миллионов рублей, возглавляет крупную строительную фирму и несколько лет назад заседал в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:24:00+03:00

2025-03-14T16:24:00+03:00

2025-03-14T16:29:00+03:00

новороссийск

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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Бывший депутат, арестованный в Новороссийске за вымогательство 500 миллионов рублей, возглавляет крупную строительную фирму и несколько лет назад заседал в заксобрании Краснодарского края, его привлекли к дележу наследства в 4 миллиарда рублей между двумя братьями, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В пятницу в краевом главке МВД заявили об аресте в Новороссийске бывшего депутата за вымогательство 500 миллионов рублей у местного предпринимателя. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали бывшего чиновника при передаче ему половины суммы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство". "Подозреваемый выступил в качестве заинтересованного лица одной из сторон конфликта между двумя братьями при разделе наследства в 4 миллиарда рублей уже умершего предпринимателя из Новороссийска в гостиничной и медицинской сфере", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что подозреваемый - Михаил Ковалюк - до 2022 года входил в комитет законодательного собрания Кубани по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, а сейчас возглавляет крупную строительную фирму "Строй-Инвест".

https://ria.ru/20250110/abeltsev-1993152849.html

https://ria.ru/20241122/shilkin-1985220253.html

новороссийск

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новороссийск, краснодарский край, россия, общество