https://ria.ru/20250314/arest-2004901793.html

Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве

Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве - РИА Новости, 14.03.2025

Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве

Суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:09:00+03:00

2025-03-14T04:09:00+03:00

2025-03-14T04:13:00+03:00

происшествия

москва

россия

армен саркисян (днр)

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве незаконно купил документы, разрешающие проживать в России. После этого возбудили дело об организации незаконной миграции. "Один из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции был арестован в Москве 12 февраля", — следует из судебных материалов.Фигурант не обжаловал свой арест. Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250312/parusa-2004437557.html

https://ria.ru/20250205/sarkisyan-1997577022.html

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происшествия, москва, россия, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)