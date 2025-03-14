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Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
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04:09 14.03.2025 (обновлено: 04:13 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/arest-2004901793.html
Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве
Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве
Суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:09:00+03:00
2025-03-14T04:13:00+03:00
происшествия
москва
россия
армен саркисян (днр)
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве незаконно купил документы, разрешающие проживать в России. После этого возбудили дело об организации незаконной миграции. &quot;Один из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции был арестован в Москве 12 февраля&quot;, — следует из судебных материалов.Фигурант не обжаловал свой арест. Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://ria.ru/20250312/parusa-2004437557.html
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происшествия, москва, россия, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Армен Саркисян (ДНР), ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ)
Арестован фигурант дела о миграции, заведенного после взрыва в ЖК в Москве

Суд арестовал фигуранта дела о миграции после взрыва в "Алых Парусах" в Москве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве незаконно купил документы, разрешающие проживать в России. После этого возбудили дело об организации незаконной миграции.
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России
12 марта, 02:02
«

"Один из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции был арестован в Москве 12 февраля", — следует из судебных материалов.

Фигурант не обжаловал свой арест.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Установлен возможный пособник в деле об убийстве Саркисяна
5 февраля, 17:47
 
ПроисшествияМоскваРоссияАрмен Саркисян (ДНР)ЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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