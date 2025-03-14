https://ria.ru/20250314/afp-2005024265.html

ЕС исключил четырех россиян из санкционных списков

ЕС исключил четырех россиян из санкционных списков - РИА Новости, 14.03.2025

ЕС исключил четырех россиян из санкционных списков

ЕС исключил из санкционных списков бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора, сестру предпринимателя Алишера Усманова и главу Олимпийского комитета... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:46:00+03:00

2025-03-14T14:46:00+03:00

2025-03-14T15:47:00+03:00

россия

венгрия

алишер усманов

михаил дегтярев

владимир рашевский

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ЕС исключил из санкционных списков бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора, сестру предпринимателя Алишера Усманова и главу Олимпийского комитета России и министра спорта страны Михаила Дегтярева, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. "Те, чьи активы разморозят и кого затронет отмена запрета на выдачу виз, — бизнесмены <...> Рашевский и <...> Кантор, <...> сестра <...> Усманова <...> и министр спорта Михаил Дегтярев", — указано в материале.Как отметило агентство, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек. При этом, по данным издания Euractiv, дело Рашевского в ЕС признали "слабым" с юридической точки зрения, и решение об исключении бизнесмена из списка приняли на прошлой неделе.Источник в Евросоюзе сегодня сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода. Ограничения продлеваются регулярно раз в шесть месяцев, очередное продление должно было состояться до 15 марта.СМИ ранее писали, что Венгрия добивается исключения из санкционных списков против России восьми фигурантов, а также настаивает на оказании давления на Киев в возобновлении транзита газа. При этом ситуации, когда Будапешт блокировал санкционные решения, возникали и прежде, но Брюсселю всегда удавалось в итоге добиться согласования продления ограничительных мер.

https://ria.ru/20250314/fridman-2005000782.html

россия

венгрия

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россия, венгрия, алишер усманов, михаил дегтярев, владимир рашевский, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире