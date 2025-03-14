https://ria.ru/20250314/aeroport-2004985799.html
В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения
В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.03.2025
В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 12.36 мск в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:56:00+03:00
2025-03-14T12:56:00+03:00
2025-03-14T12:56:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников на москву и подмосковье
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 12.36 мск в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета. "В аэропорту Нижний Новгород ("Стригино") в 12.36 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье, безопасность
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Безопасность
В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения
Росавиация: в нижегородском аэропорту сняли временные ограничения