https://ria.ru/20250314/aeroport-2004985799.html

В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения

В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.03.2025

В нижегородском аэропорту сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 12.36 мск в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:56:00+03:00

2025-03-14T12:56:00+03:00

2025-03-14T12:56:00+03:00

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака беспилотников на москву и подмосковье

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 12.36 мск в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета. "В аэропорту Нижний Новгород ("Стригино") в 12.36 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250309/bezopasnost-2003871526.html

нижний новгород

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2025

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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье, безопасность