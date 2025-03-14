https://ria.ru/20250314/aeroport-2004957973.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения введены с 11.00 мск на работу аэропорта Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиагавань временно не... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:07:00+03:00
2025-03-14T12:07:00+03:00
2025-03-14T12:12:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены с 11.00 мск на работу аэропорта Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 11.00 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250314/novgorod-2004942361.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, международная организация гражданской авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения