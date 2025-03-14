В АдГ призвали к немедленному созыву нового бундестага
АдГ все еще надеется предотвратить принятие поправки в конституцию ФРГ
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) все еще надеется не допустить принятие поправки в конституцию ФРГ для увеличения государственного долга страны бундестагом старого созыва, потребовав немедленного созыва нового парламента, заявил депутат от АдГ Штефан Бранднер.
Ранее в пятницу конституционный суд ФРГ отверг заявления партий АдГ и "Левые" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. В решении указывается, что полномочия бундестага старого созыва прекращаются только с началом работы бундестага нового созыва, а решение о проведении двух внеочередных собраний никак не препятствует будущему формированию бундестага нового созыва. Тем не менее, суд напомнил, что в случае соответствующего ходатайства трети депутатов бундестаг нового созыва должен быть собран раньше.
"Фракции АдГ и партии "Левые" представляют более трети всех членов парламента в бундестаге нового созыва... Таким образом, обе фракции могли бы вместе обеспечить немедленный созыв нового бундестага, в соответствии со статьей 39 конституции. Это могло бы помешать старому и распущенному бундестагу принять решение по далеко идущим планам по заимствованиям, предложенным ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёными", - приводит слова Бранднера телеканал NTV.
В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.