https://ria.ru/20250314/adg-2005124457.html

В АдГ призвали к немедленному созыву нового бундестага

В АдГ призвали к немедленному созыву нового бундестага - РИА Новости, 14.03.2025

В АдГ призвали к немедленному созыву нового бундестага

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) все еще надеется не допустить принятие поправки в конституцию ФРГ для увеличения государственного долга страны... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:47:00+03:00

2025-03-14T21:47:00+03:00

2025-03-14T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) все еще надеется не допустить принятие поправки в конституцию ФРГ для увеличения государственного долга страны бундестагом старого созыва, потребовав немедленного созыва нового парламента, заявил депутат от АдГ Штефан Бранднер. Ранее в пятницу конституционный суд ФРГ отверг заявления партий АдГ и "Левые" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. В решении указывается, что полномочия бундестага старого созыва прекращаются только с началом работы бундестага нового созыва, а решение о проведении двух внеочередных собраний никак не препятствует будущему формированию бундестага нового созыва. Тем не менее, суд напомнил, что в случае соответствующего ходатайства трети депутатов бундестаг нового созыва должен быть собран раньше. "Фракции АдГ и партии "Левые" представляют более трети всех членов парламента в бундестаге нового созыва... Таким образом, обе фракции могли бы вместе обеспечить немедленный созыв нового бундестага, в соответствии со статьей 39 конституции. Это могло бы помешать старому и распущенному бундестагу принять решение по далеко идущим планам по заимствованиям, предложенным ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёными", - приводит слова Бранднера телеканал NTV. В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.

https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html

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в мире, германия, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), хдс/хсс