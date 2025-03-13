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Журналист "Коммерсанта" попал под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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22:58 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/zhurnalist-2004884608.html
Журналист "Коммерсанта" попал под обстрел ВСУ в Курской области
Журналист "Коммерсанта" попал под обстрел ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Журналист "Коммерсанта" попал под обстрел ВСУ в Курской области
Фотокорреспондент "Коммерсанта" Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, сообщила газета. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:58:00+03:00
2025-03-13T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фотокорреспондент "Коммерсанта" Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, сообщила газета. "Фотокорреспондент "Ъ" Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. По словам господина Жданова, кассетный боеприпас разорвался в 15 м от него. Рядом с журналистом находилась съемочная группа телеканала "Звезда". Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении. Как уточняет газета, кроме Жданова и корреспондентов телеканала рядом находились французские журналисты. В ходе обстрела они успели забежать в ближайший дом. "По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела - они промахнулись буквально на 50 м. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - приводит издание слова военкора "Звезды" Антона Войтовича. В публикации отмечается, что удары украинской армии пришлись на место эвакуации местных жителей. В четверг телеканал "Звезда" сообщал, что его съемочная группа попала под обстрел кассетных боеприпасов ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал.
https://ria.ru/20250313/obstrel-2004824579.html
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происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Журналист "Коммерсанта" попал под обстрел ВСУ в Курской области

Фотокорреспондент "Ъ" Жданов попал под обстрел ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Казачьей Локне, Курская область
Военнослужащий в Казачьей Локне, Курская область - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в Казачьей Локне, Курская область. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фотокорреспондент "Коммерсанта" Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, сообщила газета.
"Фотокорреспондент "Ъ" Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. По словам господина Жданова, кассетный боеприпас разорвался в 15 м от него. Рядом с журналистом находилась съемочная группа телеканала "Звезда". Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
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Как уточняет газета, кроме Жданова и корреспондентов телеканала рядом находились французские журналисты. В ходе обстрела они успели забежать в ближайший дом.
"По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела - они промахнулись буквально на 50 м. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда", - приводит издание слова военкора "Звезды" Антона Войтовича.
В публикации отмечается, что удары украинской армии пришлись на место эвакуации местных жителей.
В четверг телеканал "Звезда" сообщал, что его съемочная группа попала под обстрел кассетных боеприпасов ВСУ в Казачьей Локне Курской области, никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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